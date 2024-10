Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent être dangereux et présenter un risque pour la santé et l’environnement lorsque les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les batteries ne sont pas traités correctement.

Les batteries et les équipements électroniques Avaya sont marqués d’une poubelle barrée. Ce symbole indique que les déchets électriques et électroniques ou les équipements de batterie ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés, mais collectés séparément.

Les symboles de produits chimiques indiqués sur les batteries montrent que l’un des produits chimiques suivants est présent dans cette batterie :

Hg – mercure

Cd – cadmium

Pb – plomb

En tant que consommateur, lorsque vous recyclez les produits en fin de vie, vous jouez un rôle important dans la récupération des équipements électriques et électroniques et dans la protection de l’environnement.

Lorsqu’il retourne des produits à Avaya pour le traitement en fin de vie, l’utilisateur final est responsable de la suppression de toutes les données personnelles. Les désassembleurs/recycleurs professionnels doivent se référer au document intitulé « Démontage du produit et fin de vie ».