Les équipements électriques et électroniques (EEE) et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent être dangereux et présenter un risque pour la santé et l’environnement lorsque les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et les batteries ne sont pas traités correctement. Les conséquences d’une mise au rebut inappropriée des déchets électroniques, tant dans des sites d’enfouissements et autres sites de décharges non désignés sont extrêmement graves, allant de la création de problèmes de santé publique à la pollution des écosystèmes pour les générations futures. Avaya prend en charge la gestion de fin de vie de ses propres déchets d’équipements électroniques à l’échelle mondiale et s’associe avec d’autres organisations pour fournir un recyclage respectueux de l’environnement aux clients souhaitant éliminer les produits Avaya ayant atteint la fin de leur durée de vie utile. Avaya soutient le Groupe des Nations Unies pour le développement durable et a un impact sur la consommation et la production responsables.

En 2022, Avaya s’est associé avec Green Standards, une entreprise de gestion de l’enlèvement et de la distribution des actifs présents sur les lieux de travail, comme les meubles et les équipements en effectuant des dons caritatifs, des reventes et du recyclage. Nous avons ainsi évité d’envoyer 13 tonnes de matériels dans des décharges.