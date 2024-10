Avaya a un partenariat de longue date avec Save the Children, une organisation internationale d’aide humanitaire dont l’objectif est d’offrir aux enfants un bon départ dans la vie, de leur permettre d’apprendre et de les protéger. Depuis 2015, Avaya a fait don de plus de 450 000 $ à Save the Children par l’intermédiaire d’Avaya Matching Fund, d’enchères silencieuses et de collectes de fonds organisées par les collaborateurs. Ils ont contribué à financer la construction par la communauté de plusieurs salles de classe, bureaux et structures connexes au Mozambique, en Ouganda, en Afghanistan et au Vietnam.