La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont une priorité absolue et, par le biais de nos programmes et pratiques, nous cherchons à maintenir une culture dans laquelle nos collaborateurs et consultants se protègent mutuellement au travail. Conformément aux meilleures pratiques, Avaya maintient un système de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité pour gérer les risques associés à nos activités. Cette année a véritablement démontré l'importance de protéger non seulement la sécurité physique de nos employés mais aussi de prendre soin de leur santé mentale et de leur bien-être.