Und was halten Sie davon, wenn die Agenten in diesen Situationen alle wichtigen Informationen bereits auf dem Bildschirm haben und die Konversation nahtlos weiterführen könnten?

So fantastisch das klingt, so real ist Künstliche Intelligenz im Kundendialog.

Große Teile der Kommunikation laufen schon heute über automatisierte Konversationen in natürlicher Sprache. Natural Language Understanding, Contextual Understanding und Conversational AI sind nur einige der Technologien, die das ermöglichen. Viele weitere gehören zu unseren innovativen Lösungen, die wir Ihnen in unserem nächsten Webcast vorstellen möchten.