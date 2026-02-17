Conversational AI - Künstliche Intelligenz im Krankenhaus

Wie Sie im Krankenhaus mit natürlicher Sprache und künstlicher Intelligenz Prozesse steuern und optimieren

Sprechen Sie auch mit Ihrem Zuhause? Ob Licht, Musik oder Heizung – viele Menschen nutzen mittlerweile natürliche Sprache und Sprachassistenten wie Google-Assistant. Alexa oder Siri um Geräte zu Hause zu steuern.

Doch auch im Business-Bereich haben sprachbasierte KI-Systeme enorm an Bedeutung gewonnen, denn Sie schaffen etwas, was für Menschen allein unmöglich ist: Sie greifen in Lichtgeschwindigkeit auf riesige Datenmengen zu, bereiten diese auf und präsentieren Sie so, wie wir Menschen es gewohnt sind: mit menschlicher Sprache!

Gerade im Gesundheitswesen lassen sich viele Prozesse auf diese Art beschleunigen. Terminvereinbarungen, Statusabfragen, Alarmierungen sind nur ein paar Beispiele, die zeigen, welches Potenzial in Conversational AI steckt. Künstliche Intelligenz im Krankenhaus kann Prozesse vereinfachen, beschleunigen und optimieren.

Wie wir diese faszinierende Technologie dank offener Schnittstellen für alle vorhandenen und künftigen Lösungen in ihrem Haus adaptieren, zeigen wir Ihnen in diesem Webcast. Anhand praktischer Szenarien erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit KI und Sprachassistenten Prozesse automatisieren und gleichzeitig den Service deutlich verbessern.