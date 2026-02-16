Hackerangriff – und jetzt?

IT-Security im Gesundheitswesen gehört zu den Grundfesten einer modernen Gesellschaft. In Zahlen lassen sich durch mangelnde IT-Sicherheit verursachte Schänden nur schwer beziffern. Fakt ist, dass sie hoch sind. Doch noch mehr zählen Menschenleben, und die sind akut gefährdet, wenn der Betrieb einer Einrichtung nicht möglich ist. Ein Szenario, welches eine deutsche Klinik im Spätsommer 2000 bewältigen musste.

Risiken in der Healthcare IT

Datenschutzverletzungen: Kliniken verarbeiten und speichern hochsensible Patientendaten elektronisch. Ein Verstoß gegen den Datenschutz kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, das Vertrauen der Patienten beeinträchtigen und den Ruf der Klinik schwer schädigen.

Cyberangriffe: Kliniken sind häufig Ziele von Cyberkriminellen, die es auf sensible Daten abgesehen haben. Ransomware-Angriffe können medizinische Aufzeichnungen verschlüsseln und den Zugriff verhindern, was zu Betriebsunterbrechungen und erheblichen finanziellen Verlusten führen kann.

Systemausfälle: Wenn die IT-Infrastruktur einer Klinik nicht robust genug ist, können Ausfälle den normalen Betrieb beeinträchtigen. Dies kann zu verpassten Terminen, längeren Wartezeiten und Frustrationen bei Patienten und Mitarbeitern führen.

Medizingeräte-Schwachstellen: Immer mehr medizinische Geräte sind vernetzt und anfällig für Cyberangriffe. Ein Kompromittieren dieser Geräte kann ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Patienten haben.

Mangelnde IT-Sicherheitsmaßnahmen: Unzureichende Sicherheitsvorkehrungen und ungeschützte Netzwerke erhöhen die Anfälligkeit für Angriffe und unautorisierten Zugriff auf sensible Daten.

Phishing-Angriffe: Mitarbeiter könnten Opfer von Phishing-E-Mails werden, die darauf abzielen, Zugangsdaten zu stehlen oder Schadsoftware einzuschleusen.

Unzureichende Schulung der Mitarbeiter: Ein Mangel an IT-Schulungen für das Personal kann zu menschlichen Fehlern führen, die zu Datenverlusten oder Sicherheitsverletzungen beitragen.

Veraltete Technologie: Kliniken, die veraltete Software oder Betriebssysteme verwenden, sind anfälliger für Sicherheitslücken, da diese möglicherweise nicht mehr durch Updates geschützt werden.

Compliance-Herausforderungen: Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und medizinischen Vorschriften kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn sich die Gesetze ändern oder nicht richtig implementiert werden.

Datenverlust: Nicht ausreichende Datensicherungen können zu dauerhaftem Datenverlust führen, was sich negativ auf die Behandlung und Versorgung der Patienten auswirken kann.

Um diese Risiken zu minimieren, müssen Kliniken angemessene Sicherheitsmaßnahmen implementieren, regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter durchführen, robuste Datensicherungssysteme etablieren und ihre IT-Infrastruktur kontinuierlich aktualisieren und warten. Durch proaktives Handeln und eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie können Kliniken ihre kritischen Systeme und Daten effektiv schützen und somit eine sichere Umgebung für Patienten und Mitarbeiter gewährleisten.

IT-Security im Gesundheitswesen in der Praxis

Damit Sie sich bestmöglich gegen Angriffe und andere Risiken schützen können, haben wir zu diesem Webcast einen ausgewiesenen Spezialisten eingeladen. Martin Braun von der CyberSecurity Manufaktur wird Ihnen anhand von Praxisbeispielen zeigen, welche Bedeutung IT-Sicherheit für den Betrieb Ihrer Einrichtung hat. Dies und wie Sie Angriffen und Ausfällen vorbeugen, zeigen wir Ihnen in unserem Webcast „IT-Security im Healthcare-Bereich“.