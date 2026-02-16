Bürgerservice auf allen Kanälen

Fachanfrage schnell beantworten, Vorgänge einleiten und möglichst effizient abschließen, Bürgern und Kommunen das Miteinander einfacher machen – dafür steht der Bürgerservice. Doch in einer sehr kleinteiligen Verwaltungsstruktur mit Bund, Ländern, Städten und Gemeinden wird guter Service schnell zur Herausforderung.

Hinzu kommt, dass sich das Kommunikationsverhalten der Bürger komplett verändert hat. Vom Brief über das Telefon bis zu Messengern und Sozialen Netzwerken werden alle Kanäle genutzt. Nicht nur das, auch die Erwartungen der Bürger sind andere, denn elektronische Kommunikation und digitale Abläufe versprechen schnelle Reaktionszeiten. Wer sucht, möchte finden. Und das am besten sofort.

Bessere Kommunikation im Öffentlichen Dienst von Kommunen und Gemeinden

Wie Sie dieser Herausforderung dank Automatisierung, Omnichannel Contact Center und künstlicher Intelligenz gerecht werden, zeigen wir Ihnen in unserem Webcast „Bürgerservice 2.0 – effizienter Service auf allen Kanälen“.

Erleben Sie anhand von Live-Demos wie Sie:

- unterschiedliche Kanäle zu einer einheitliche Kommunikation bündeln,

- Chatbots für die Qualifizierung und Lokalisierung einsetzen

- und mit künstlicher Intelligenz Vorgänge vollautomatisch abschließen.

Dabei vergessen wir nicht die Bürgerrufnummer 115 und deren Rolle im Bürgerservice 2.0.