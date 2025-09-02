So kann beispielsweise ein Kollege aus dem Düsseldorfer Regionalcenter heute auch dann auf E-Mails, persönliche Daten oder Anwendungen zugreifen, wenn er gerade ein Vertriebsmeeting in der Garchinger Deutschlandzentrale besucht. „Er meldet sich entweder über einen unserer Springerarbeitsplätze oder über das FirmenWLAN mit seiner persönlichen Kennung an und kann wie gewohnt arbeiten“, erklärt Bajramovic. „Lediglich der Blick aus dem Fenster und der Kollege am Nachbartisch unterscheiden sich von der gewohnten Umgebung.“

Anrufer erreichen die gewünschten Gesprächspartner – unabhängig vom Aufenthaltsort – unter deren persönlicher Nummer, bei ausgehenden Gesprächen wird ebenfalls die Durchwahl des entsprechenden Swegon-Mitarbeiters angezeigt. „Das stärkt die Kundenbindung“, ist Bajramovic überzeugt. „Dank der vertrauten Telefonnummer wissen Kunden und Geschäftspartner schon beim ersten Klingeln, wer dran ist – egal, ob der Kollege aus Berlin, Hamburg oder Mörfelden anruft.“ Darüber hinaus tragen die Avaya Aura Presence Services und Avaya Equinox zur Kundenzufriedenheit bei. Die Unified-Communications-Werkzeuge bündeln Informationen unterschiedlicher Kanäle auf einer einheitlichen Bedienoberfläche. Auf einen Blick ist erkennbar, ob ein Kollege im Büro ist oder womöglich gerade telefoniert. Das steigert die Auskunftsfähigkeit gegenüber dem Kunden enorm. Dank SIP-Protokoll und Avaya Session Border Controller lassen sich bei Bedarf zudem auch Mobiltelefone in den bundesweiten Kommunikationsverbund einbinden. „Ein wichtiger Vorteil – vor allem für unsere Vertriebskollegen, die häufig unterwegs sind“, weiß Heiko Grasse, der bei Swegon die Business Area Cooling leitet. Das Reiseaufkommen dürfte sich in Zukunft allerdings deutlich reduzieren. Dafür sorgt die Videokonferenzlösung Scopia von Avaya. Das System kommt sowohl bei standortübergreifenden Projektbesprechungen als auch bei Vertriebsschulungen zum Einsatz. „Aktuell finden monatlich zwei bis drei Videokonferenzen statt. Wir wollen das aber deutlich steigern“, sagt Grasse.