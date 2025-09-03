GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald

Hervorgegangen aus einem genossenschaftlichen Verbund sieben kleinerer Molkereien, gilt für Goldsteig noch immer das Leitmotto „Natürlich aus Bauernhand“. Rund eine Milliarde Kilogramm Milch von ca. 2.700 Zulieferern aus der Region sorgen dauerhaft und nachhaltig für die hohe Qualität der Produkte. Ein hoher Automatisierungsgrad in der Produktion sowie modernste Technologien in Verwaltung und Unternehmenssteuerung helfen dem Unternehmen, diesen Standard zu sichern.

„Seit rund 20 Jahren vertrauen wir deshalb in puncto Kommunikation auf die innovativen Technologien von Avaya“, macht Harald Braun klar. So hat Goldsteig beispielsweise 2016 in der Firmenzentrale in Cham eine ältere Avaya-Anlage durch die Unified-Communications- Lösung IP Office ersetzt.

„Wir betreiben und administrieren IP Office in eigener Regie hier vor Ort in unserem Rechenzentrum“, schildert Braun. Genutzt werden Leistungsmerkmale wie automatisierte Ansagen, Rufweiterleitung oder das One-Number- Konzept. Für zusätzliche Anforderungen oder Störfälle besteht ein Service- und Wartungsvertrag mit Avaya.

