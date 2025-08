Advanced Call Center Technologies

Ein erhebliches Unternehmenswachstum bringt die Herausforderung mit sich, sowohl die Tools und Prozesse für die Kommunikation mit dem Management, den Mitarbeitern und Agenten als auch für die externe Kommunikation mit Kunden und Partnern effektiv zu verwalten. In Ermangelung einer zentralen, vereinheitlichten Lösung stellte ACT fest, dass das organische Wachstum von zuvor wenig genutzten Workstream Collaboration-Plattformen erhebliche Kosten verursachte. "Aufgrund des erhöhten Kommunikationsbedarfs während des Tages in einer Arbeitsumgebung, in der von zu Hause aus gearbeitet wird, stieg die Nutzung an und verursachte einen Kostenanstieg von bis zu 100.000 US-Dollar pro Monat für verschiedene Audio- und Videobrücken", so Croft. Gleichzeitig arbeitete die überwiegende Mehrheit (94 %) der Mitarbeiter von ACT von zu Hause aus. "Viele nutzten einfach alle kostenlosen Dienste, die es gab, weil andere das auch taten."

Ein Teil der Attraktivität der Avaya OneCloud-Plattform für ACT war die Einbeziehung von Avaya Spaces - Avayas cloudbasierter all-in-one Collaboration-Anwendung - die ein zusätzlicher, enthaltener Mehrwert ist. Avaya Spaces ermöglicht es Experience Builders wie Hunter und dem Team von ACT, die Bedürfnisse aller Beteiligten mit einer einzigen Anwendung zu erfüllen. "Es machte absolut Sinn, Avaya Spaces einzuführen", so Croft. "Wir begannen, es als Ersatz für die vielen anderen Video- und Meeting-Lösungen zu verwenden, die wir im gesamten Unternehmen einsetzten." Die Konsolidierung der Collaboration-Plattformen und die Beseitigung dieser Redundanz steigerte die Produktivität und die Zufriedenheit der Benutzer und sparte gleichzeitig Kosten.

Die Einführung und Standardisierung einer neuen Plattform kann eine Herausforderung sein und viel Zeit in Anspruch nehmen, vor allem, wenn es um die Ablösung eingefahrener Praktiken geht. Das Team von ACT hat die neue Plattform jedoch in weniger als zwei Monaten erfolgreich eingeführt, die Mitarbeiter geschult und die neuen Verfahren eingeführt - und damit sogar seine eigenen ehrgeizigen Ziele übertroffen. "Es gab eine Menge Veränderungen auf einmal, und wir wissen, wie schwierig Veränderungen sein können. Die Umstellung auf Avaya Spaces dauerte etwa 60 Tage. Als unsere Mitarbeiter mit der Plattform vertrauter wurden, verdoppelte sich die Akzeptanzrate in kurzer Zeit", so Croft. ACT hat jetzt Tausende von aktiven Benutzern, die miteinander zusammenarbeiten und hervorragende Erfahrungen für Kunden liefern.