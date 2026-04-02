Die "Zero-Repeat"-Erfahrung
Wie Sie durch die Vermeidung von Wiederholungen im Kundendialog die Rentabilität im Finanzsektor um bis zu 95 % steigern.
Inflow-Analyse Executive Brief: "Warum das 'Zero-Repeat-Erlebnis' der schnellste Weg zu Vertrauen und Kundenbindung in der Finanzdienstleistungsbranche ist"
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Eine Studie von Bain & Company belegt eine beeindruckende Zahl: Eine Steigerung der Kundenbindung um nur 5 % kann die Rentabilität um bis zu 95 % erhöhen. Gleichzeitig gibt fast jeder dritte Kunde an, eine Marke bereits nach einem einzigen negativen Erlebnis zu verlassen.
Im Bankwesen ist dieses "negative Erlebnis" fast immer die Notwendigkeit, Informationen wiederholen zu müssen.
Wenn ein Kunde sein Anliegen erneut erklären muss, geht Vertrauen verloren. Die Zukunft des Bankings gehört den Instituten, die eine nahtlose "Zero-Repeat"-Erfahrung schaffen – ein Kundenerlebnis, bei dem das Institut bereits über den relevanten Kontext verfügt, um hilfreich, proaktiv und persönlich zu agieren.
In diesem Strategiepapier erfahren Sie, wie KI-gestützte Plattformen auf Basis offener Standards wie dem Model Context Protocol (MCP) und Agent-to-Agent (A2A) es Banken ermöglichen, Daten zu vereinheitlichen und eine neue Ebene des Vertrauens zu etablieren.
Key Takeaways:
- Wirtschaftlichkeit der Kundenbindung: Warum der "Zero-Repeat"-Standard der direkteste Weg zur Steigerung des Customer Lifetime Value (CLV) ist.
- Offene Protokolle im Fokus: MCP & A2A: Wie neue, offene Protokolle eine einheitliche Kommunikation zwischen Ihrer Website, Ihrem Kreditvergabesystem und Ihrem Contact Center ermöglichen.
- Anwendungsfall Hypothekenfinanzierung: Der Wandel von generischer Werbung zu proaktiven, kontextsensitiven Angeboten auf Basis von Echtzeit-Kontoinformationen.
- Beschleunigte Kreditvergabe: Wie "KI-Teams" die Dokumentenerfassung und Compliance-Prüfungen automatisieren und so die Bearbeitungszeiten von Wochen auf Tage reduzieren.