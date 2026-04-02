Eine Studie von Bain & Company belegt eine beeindruckende Zahl: Eine Steigerung der Kundenbindung um nur 5 % kann die Rentabilität um bis zu 95 % erhöhen. Gleichzeitig gibt fast jeder dritte Kunde an, eine Marke bereits nach einem einzigen negativen Erlebnis zu verlassen.

Im Bankwesen ist dieses "negative Erlebnis" fast immer die Notwendigkeit, Informationen wiederholen zu müssen.

Wenn ein Kunde sein Anliegen erneut erklären muss, geht Vertrauen verloren. Die Zukunft des Bankings gehört den Instituten, die eine nahtlose "Zero-Repeat"-Erfahrung schaffen – ein Kundenerlebnis, bei dem das Institut bereits über den relevanten Kontext verfügt, um hilfreich, proaktiv und persönlich zu agieren.

In diesem Strategiepapier erfahren Sie, wie KI-gestützte Plattformen auf Basis offener Standards wie dem Model Context Protocol (MCP) und Agent-to-Agent (A2A) es Banken ermöglichen, Daten zu vereinheitlichen und eine neue Ebene des Vertrauens zu etablieren.