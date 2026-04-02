Un estudio de Bain & Company confirma una estadística asombrosa: aumentar la retención de clientes en solo un 5% puede impulsar la rentabilidad hasta en un 95%. Sin embargo, casi uno de cada tres clientes afirma que abandonaría una marca que le gusta tras una sola mala experiencia.

Para los bancos, esa "mala experiencia" es casi siempre la petición de "por favor, repita su información".

Cuando un cliente tiene que volver a explicar su situación, la confianza se evapora. El futuro de la banca pertenece a las instituciones que pueden ofrecer una Experiencia Cero Repeticiones: un viaje en el que la institución ya tiene el contexto adecuado para ser útil, proactiva y personal.

Descarga este informe estratégico para aprender cómo las plataformas centradas en la IA, construidas sobre estándares abiertos como el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) y la comunicación Agente a Agente (A2A), están permitiendo a los bancos unificar datos y orquestar la confianza.