La experiencia cero repeticiones
Cómo eliminar la repetición del cliente puede aumentar la rentabilidad hasta en un 95% en los servicios financieros.
Informe Ejecutivo basado en Inflow Analysis: "Por qué la experiencia cero repeticiones es la ruta más rápida hacia la confianza y la retención en los servicios financieros"
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Un estudio de Bain & Company confirma una estadística asombrosa: aumentar la retención de clientes en solo un 5% puede impulsar la rentabilidad hasta en un 95%. Sin embargo, casi uno de cada tres clientes afirma que abandonaría una marca que le gusta tras una sola mala experiencia.
Para los bancos, esa "mala experiencia" es casi siempre la petición de "por favor, repita su información".
Cuando un cliente tiene que volver a explicar su situación, la confianza se evapora. El futuro de la banca pertenece a las instituciones que pueden ofrecer una Experiencia Cero Repeticiones: un viaje en el que la institución ya tiene el contexto adecuado para ser útil, proactiva y personal.
Descarga este informe estratégico para aprender cómo las plataformas centradas en la IA, construidas sobre estándares abiertos como el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) y la comunicación Agente a Agente (A2A), están permitiendo a los bancos unificar datos y orquestar la confianza.
Key Takeaways:
- La economía de la retención: por qué el estándar "Cero Repeticiones" es la ruta más rápida para aumentar el Valor del Ciclo de Vida del Cliente (CLV).
- Definiendo MCP y A2A: cómo los nuevos protocolos abiertos permiten que tu sitio web, tu sistema de originación de préstamos y tu centro de contacto hablen un lenguaje común.
- El caso de uso de las hipotecas: pasar de anuncios genéricos a ofertas proactivas y contextuales basadas en el historial de ahorros en tiempo real.
- Acelerando la originación de préstamos: cómo los "Equipos de IA" pueden automatizar la recopilación de documentos y las verificaciones de cumplimiento normativo para reducir el tiempo de procesamiento de semanas a días.