Une étude de Bain & Company confirme une statistique frappante : augmenter la rétention client de seulement 5 % peut booster la rentabilité jusqu'à 95 %. Pourtant, près d'un client sur trois affirme être prêt à quitter une marque qu'il apprécie après une seule mauvaise expérience.

Pour les banques, cette « mauvaise expérience » se résume presque toujours à cette phrase : « Pouvez-vous répéter vos informations, s'il vous plaît ? »

Lorsqu'un client doit réexpliquer sa situation, la confiance s'évapore. L'avenir du secteur bancaire appartient aux institutions capables d'offrir une Expérience Zéro Répétition — un parcours où l'établissement dispose déjà du contexte nécessaire pour être utile, proactif et personnalisé.

Téléchargez cette synthèse stratégique pour découvrir comment les plateformes centrées sur l'IA, basées sur des standards ouverts tels que le Model Context Protocol (MCP) et l'Agent-to-Agent (A2A), permettent aux banques d'unifier leurs données et d'orchestrer la confiance.