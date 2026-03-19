Hybride CX als Profitcenter: Der Wandel zur KI-gestützten Kundeninteraktion
Ein Executive Brief von Frost & Sullivan, der aufzeigt, wie Sie mit modernen, KI-gestützten Plattformen die Customer Experience neu gestalten und sie vom Cost Center zum strategischen Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen machen.
Hier erhalten Sie Ihr Exemplar des Frost & Sullivan Executive Briefs.
Führungskräfte im Contact Center stehen heute vor einem doppelten Auftrag: die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse (CX) zu liefern. Für große Unternehmen wird der Weg zur Einführung von KI jedoch oft durch technologische Fragmentierung, interne Qualifikationslücken und die betrieblichen Risiken blockiert, die mit „Rip-and-Replace“-Cloud-Migrationen verbunden sind.
Die Antwort ist keine binäre Wahl zwischen lokaler Stabilität und Cloud-Innovation. Es ist die Optionalität der Bereitstellungsarchitektur.
Lesen Sie diesen Executive Brief von Frost & Sullivan, um zu erfahren, warum die Zukunft der Unternehmens-CX hybrid ist und wie Sie eine KI-gesteuerte Orchestrierung über Ihre bestehenden Sprachinvestitionen legen können, um in Ihrem eigenen Tempo innovativ zu sein.
Wichtigste Erkenntnisse:
- Die 3 kritischen Hürden: Warum Fragmentierung und Risikoaversion die CX-Transformation in den Fortune-500-Unternehmen blockieren.
- Der ROI von KI: Wie Sie das Contact Center mithilfe von prädiktiven Analysen und Agentenunterstützung von einer Belastung für die GuV zu einem Margenbringer machen.
- Der hybride Vorteil: Warum 32 % der Unternehmen eine gemischte Umgebung gegenüber einer vollständigen Cloud-Migration bevorzugen, um Sicherheit, Compliance und Betriebszeit zu gewährleisten.
- Strategische Roadmap: Wie Sie eine Modernisierung umsetzen, die die Entscheidungsintelligenz demokratisiert, ohne die Datenhoheit zu opfern.