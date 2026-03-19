Führungskräfte im Contact Center stehen heute vor einem doppelten Auftrag: die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse (CX) zu liefern. Für große Unternehmen wird der Weg zur Einführung von KI jedoch oft durch technologische Fragmentierung, interne Qualifikationslücken und die betrieblichen Risiken blockiert, die mit „Rip-and-Replace“-Cloud-Migrationen verbunden sind.

Die Antwort ist keine binäre Wahl zwischen lokaler Stabilität und Cloud-Innovation. Es ist die Optionalität der Bereitstellungsarchitektur.

Lesen Sie diesen Executive Brief von Frost & Sullivan, um zu erfahren, warum die Zukunft der Unternehmens-CX hybrid ist und wie Sie eine KI-gesteuerte Orchestrierung über Ihre bestehenden Sprachinvestitionen legen können, um in Ihrem eigenen Tempo innovativ zu sein.