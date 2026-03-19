Hybride CX als Profitcenter: Der Wandel zur KI-gestützten Kundeninteraktion

Ein Executive Brief von Frost & Sullivan, der aufzeigt, wie Sie mit modernen, KI-gestützten Plattformen die Customer Experience neu gestalten und sie vom Cost Center zum strategischen Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen machen.

Hier erhalten Sie Ihr Exemplar des Frost & Sullivan Executive Briefs.

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https://www.avaya.com/de/registration/frost-sullivan-brief-how-to-modernize-cx-ty/ 26GLO_AMCP_DAD_INFGAT 26GLO_AMCP_DAD_INFGAT CX-Modernisierung: Wie Sie dabei Ihre bestehenden Investitionen schützen https://www.avaya.com/de/documents/wp-capture-the-power-of-intelligent-orchestration-cc16027de.pdf Vielen Dank für das Herunterladen von „Navigieren in der sich schnell verändernden CX-Landschaft von heute mit modernisierten, KI-gesteuerten Plattformen.“ Wenn Sie den Abschnitt über „die hybride Realität“ lesen, fragen Sie sich: Hält Ihre derzeitige Infrastruktur Sie von der Einführung von KI ab, oder ist sie das Fundament, auf dem Sie aufbauen sollten? Wir bei Avaya sind auf Letzteres spezialisiert – wir helfen Unternehmen, Innovationen voranzutreiben und dabei ihre bestehenden Investitionen zu berücksichtigen. Wenn Sie besprechen möchten, wie wir KI über Ihre aktuelle Sprachinfrastruktur legen können, lassen Sie uns ins Gespräch kommen. /content/dam/aem-avaya-portal/en_us/registration/frost-sullivan-brief-modernize-cx-1440x535.jpg Overall - CC Infinity Ihr Frost & Sullivan Brief ist hier Hier auf den Brief zugreifen Download
Hybride CX als Profitcenter: Der Wandel zur KI-gestützten Kundeninteraktion

Führungskräfte im Contact Center stehen heute vor einem doppelten Auftrag: die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse (CX) zu liefern. Für große Unternehmen wird der Weg zur Einführung von KI jedoch oft durch technologische Fragmentierung, interne Qualifikationslücken und die betrieblichen Risiken blockiert, die mit „Rip-and-Replace“-Cloud-Migrationen verbunden sind.

Die Antwort ist keine binäre Wahl zwischen lokaler Stabilität und Cloud-Innovation. Es ist die Optionalität der Bereitstellungsarchitektur.

Lesen Sie diesen Executive Brief von Frost & Sullivan, um zu erfahren, warum die Zukunft der Unternehmens-CX hybrid ist und wie Sie eine KI-gesteuerte Orchestrierung über Ihre bestehenden Sprachinvestitionen legen können, um in Ihrem eigenen Tempo innovativ zu sein.

Wichtigste Erkenntnisse:

  • Die 3 kritischen Hürden: Warum Fragmentierung und Risikoaversion die CX-Transformation in den Fortune-500-Unternehmen blockieren.
  • Der ROI von KI: Wie Sie das Contact Center mithilfe von prädiktiven Analysen und Agentenunterstützung von einer Belastung für die GuV zu einem Margenbringer machen.
  • Der hybride Vorteil: Warum 32 % der Unternehmen eine gemischte Umgebung gegenüber einer vollständigen Cloud-Migration bevorzugen, um Sicherheit, Compliance und Betriebszeit zu gewährleisten.
  • Strategische Roadmap: Wie Sie eine Modernisierung umsetzen, die die Entscheidungsintelligenz demokratisiert, ohne die Datenhoheit zu opfern.