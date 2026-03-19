Aujourd'hui, les responsables de centres de contacts font face à un double impératif : accroître l'efficacité opérationnelle tout en offrant une expérience client (CX) hyper-personnalisée. Cependant, pour les grandes entreprises, l'adoption de l'IA est souvent freinée par la fragmentation technologique, le manque de compétences internes et les risques opérationnels liés aux migrations cloud de type « rip and replace » (tout remplacer).

La solution ne réside pas dans un choix binaire entre la stabilité de l'on-premise et l'innovation du cloud. La clé est l'agilité de l'architecture de déploiement.

Consultez cette analyse stratégique de Frost & Sullivan pour découvrir pourquoi l'avenir de la CX d'entreprise est Hybride, et comment superposer l'orchestration pilotée par l'IA à vos investissements voix existants pour innover à votre propre rythme.