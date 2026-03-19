La réalité de l'hybride : Comment moderniser l'expérience client (CX) sans compromettre la continuité d'activité
Naviguer dans le nouveau paysage de la CX avec l'IA — Rapport Frost & Sullivan : comment passer d'un centre de coûts à un centre de profit piloté par l'IA.
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Aujourd'hui, les responsables de centres de contacts font face à un double impératif : accroître l'efficacité opérationnelle tout en offrant une expérience client (CX) hyper-personnalisée. Cependant, pour les grandes entreprises, l'adoption de l'IA est souvent freinée par la fragmentation technologique, le manque de compétences internes et les risques opérationnels liés aux migrations cloud de type « rip and replace » (tout remplacer).
La solution ne réside pas dans un choix binaire entre la stabilité de l'on-premise et l'innovation du cloud. La clé est l'agilité de l'architecture de déploiement.
Consultez cette analyse stratégique de Frost & Sullivan pour découvrir pourquoi l'avenir de la CX d'entreprise est Hybride, et comment superposer l'orchestration pilotée par l'IA à vos investissements voix existants pour innover à votre propre rythme.
Eléments à retenir :
- Les 3 barrières critiques : Pourquoi la fragmentation et l'aversion au risque freinent la transformation de la CX au sein du Fortune 500.
- Le ROI de l'IA : Comment transformer le centre de contact d'un poste de dépense en un contributeur de marge grâce à l'analyse prédictive et l'assistance agent.
- L'avantage du modèle hybride : Pourquoi 32 % des organisations privilégient un environnement mixte plutôt qu'une migration totale vers le cloud pour garantir sécurité, conformité et haute disponibilité.
- Feuille de route stratégique : Comment mettre en œuvre une modernisation qui démocratise l'intelligence décisionnelle sans sacrifier la souveraineté des données