La réalité de l'hybride : Comment moderniser l'expérience client (CX) sans compromettre la continuité d'activité

Naviguer dans le nouveau paysage de la CX avec l'IA — Rapport Frost & Sullivan : comment passer d'un centre de coûts à un centre de profit piloté par l'IA.

Téléchargez votre exemplaire de l'étude Frost & Sullivan

Téléchargez votre exemplaire de l'étude Frost & Sullivan

https://www.avaya.com/fr/registration/frost-sullivan-brief-how-to-modernize-cx-ty/ 26GLO_AMCP_DAD_INFGAT 26GLO_AMCP_DAD_INFGAT Du centre de coûts vers un centre de profit piloté par l'IA. https://www.avaya.com/fr/documents/wp-capture-the-power-of-intelligent-orchestration-cc16027fr.pdf Merci d'avoir téléchargé notre étude : « Naviguer dans l'univers complexe de la CX grâce aux plateformes modernisées par l'IA ». En parcourant la section consacrée à la « réalité de l’hybride », une question mérite d'être posée : votre infrastructure actuelle est-elle un frein à l’adoption de l’IA, ou constitue-t-elle au contraire le socle sur lequel vous devriez bâtir votre futur ? Chez Avaya, nous privilégions la seconde approche. Notre mission est d'aider les grandes entreprises à innover en capitalisant sur leurs investissements technologiques existants. Si vous souhaitez discuter de la manière dont nous pouvons superposer une couche d'IA et d'orchestration à votre infrastructure voix actuelle, je serais ravi d'en échanger avec vous. /content/dam/aem-avaya-portal/en_us/registration/frost-sullivan-brief-modernize-cx-1440x535.jpg Overall - CC Infinity Votre analyse Frost & Sullivan est disponible Accéder à l'étude ici Télécharger maintenant
La réalité de l'hybride

Aujourd'hui, les responsables de centres de contacts font face à un double impératif : accroître l'efficacité opérationnelle tout en offrant une expérience client (CX) hyper-personnalisée. Cependant, pour les grandes entreprises, l'adoption de l'IA est souvent freinée par la fragmentation technologique, le manque de compétences internes et les risques opérationnels liés aux migrations cloud de type « rip and replace » (tout remplacer).

La solution ne réside pas dans un choix binaire entre la stabilité de l'on-premise et l'innovation du cloud. La clé est l'agilité de l'architecture de déploiement.

Consultez cette analyse stratégique de Frost & Sullivan pour découvrir pourquoi l'avenir de la CX d'entreprise est Hybride, et comment superposer l'orchestration pilotée par l'IA à vos investissements voix existants pour innover à votre propre rythme.

Eléments à retenir :

  • Les 3 barrières critiques : Pourquoi la fragmentation et l'aversion au risque freinent la transformation de la CX au sein du Fortune 500.
  • Le ROI de l'IA : Comment transformer le centre de contact d'un poste de dépense en un contributeur de marge grâce à l'analyse prédictive et l'assistance agent.
  • L'avantage du modèle hybride : Pourquoi 32 % des organisations privilégient un environnement mixte plutôt qu'une migration totale vers le cloud pour garantir sécurité, conformité et haute disponibilité.
  • Feuille de route stratégique : Comment mettre en œuvre une modernisation qui démocratise l'intelligence décisionnelle sans sacrifier la souveraineté des données