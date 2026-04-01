La realidad híbrida: cómo modernizar la CX a tu propio ritmo.
Navegando el dinámico panorama actual de la CX con plataformas modernizadas e impulsadas por la IA: un Informe Ejecutivo sobre cómo navegar la transición de centro de contacto a centro de beneficios impulsado por la IA.
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Los líderes de los centros de contacto se enfrentan hoy a un doble mandato: mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias de cliente (CX) hiperpersonalizadas. Sin embargo, para las grandes empresas, el camino hacia la adopción de la IA suele estar bloqueado por la fragmentación tecnológica, la falta de habilidades internas y los riesgos operativos asociados a las migraciones a la nube de tipo "arrancar y reemplazar".
La respuesta no es una elección binaria entre la estabilidad de las soluciones on-premise y la innovación de la nube. Es la flexibilidad en la arquitectura de despliegue.
Lee este Informe Ejecutivo con base en Frost & Sullivan para descubrir por qué el futuro de la CX empresarial es híbrido y cómo puedes añadir una orquestación impulsada por la IA sobre tus inversiones de voz existentes para innovar a tu propio ritmo.
Puntos clave:
- Los 3 obstáculos críticos: por qué la fragmentación y la aversión al riesgo están frenando la transformación de la CX en las empresas Fortune 500.
- El ROI de la IA: cómo transformar el centro de contacto de un centro de costos a un centro de beneficios utilizando analítica predictiva y asistencia al agente.
- La ventaja híbrida: por qué el 32 % de las organizaciones eligen un entorno mixto en lugar de una migración completa a la nube para garantizar la seguridad, el cumplimiento normativo y el tiempo de actividad (uptime).
- Hoja de ruta estratégica: cómo implementar una modernización que democratice la inteligencia de decisiones sin sacrificar la soberanía de los datos.