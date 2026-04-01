Los líderes de los centros de contacto se enfrentan hoy a un doble mandato: mejorar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, ofrecer experiencias de cliente (CX) hiperpersonalizadas. Sin embargo, para las grandes empresas, el camino hacia la adopción de la IA suele estar bloqueado por la fragmentación tecnológica, la falta de habilidades internas y los riesgos operativos asociados a las migraciones a la nube de tipo "arrancar y reemplazar".

La respuesta no es una elección binaria entre la estabilidad de las soluciones on-premise y la innovación de la nube. Es la flexibilidad en la arquitectura de despliegue.

Lee este Informe Ejecutivo con base en Frost & Sullivan para descubrir por qué el futuro de la CX empresarial es híbrido y cómo puedes añadir una orquestación impulsada por la IA sobre tus inversiones de voz existentes para innovar a tu propio ritmo.