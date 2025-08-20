In der heutigen digitalisierten Welt ist die Sicherheit von Kommunikationssystemen von größter Bedeutung. Deshalb möchten wir Sie auf die Notwendigkeit und den Nutzen von regelmäßigen Sicherheitsupdates Ihres Avaya Aura-Systems hinweisen.

Diese Updates sind entscheidend, um Ihre Systeme vor den neuesten Bedrohungen zu schützen und eine zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten.

Gerne bieten wir Ihnen an, aktuelle Security-Patches auf Ihr Avaya Aura-System einzuspielen, um einen reibungslosen und professionellen Ablauf sicherzustellen.