Sicherheitsupdate
Avaya Aura
In der heutigen digitalisierten Welt ist die Sicherheit von Kommunikationssystemen von größter Bedeutung. Deshalb möchten wir Sie auf die Notwendigkeit und den Nutzen von regelmäßigen Sicherheitsupdates Ihres Avaya Aura-Systems hinweisen.
Diese Updates sind entscheidend, um Ihre Systeme vor den neuesten Bedrohungen zu schützen und eine zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten.
Gerne bieten wir Ihnen an, aktuelle Security-Patches auf Ihr Avaya Aura-System einzuspielen, um einen reibungslosen und professionellen Ablauf sicherzustellen.
Leistungsumfang:
- Analyse des aktuellen Patch-Levels Ihres Avaya Aura Systems
- Download und Prüfung der relevanten Patches von Avaya
- Einspielen der Security-Patches in einer abgestimmten Wartungszeit
- Systemtests und Funktionsprüfung nach dem Update
- Dokumentation der Maßnahmen für Ihre Unterlagen
- Optional: Backup und Wiederherstellungspunkt-Erstellung vor Durchführung
Ihre Vorteile durch unsere Dienstleistung:
- Erhöhte Systemsicherheit durch Schließen bekannter Sicherheitslücken
- Einhaltung von Compliance-Anforderungen
- Minimierung von Ausfallzeiten durch geplantes Vorgehen
- Herstellerkonforme Umsetzung mit geschultem Fachpersonal
- Entlastung Ihrer IT-Abteilung
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Warum sind regelmäßige Sicherheitsupdates unverlässlich?
Kommunikationssysteme wie Avaya Aura sind zentrale Bestandteile Ihrer IT-Infrastruktur. Ein unzureichend geschütztes System stellt ein hohes Risiko für Ihr Unternehmen dar. Sicherheitslücken können ausgenutzt werden, um unbefugt auf Daten zuzugreifen, Systeme zu stören oder zu übernehmen.
Das BSI empfiehlt ausdrücklich, IT-Systeme stets auf dem aktuellen Stand zu halten. In der BSI-Grundschutz-Kompendium (z. B. Baustein SYS.1.1 Allgemeiner Server) heißt es sinngemäß: „Sicherheitsupdates und Patches müssen regelmäßig und zeitnah eingespielt werden, um bekannte Schwachstellen zu schließen und die Integrität des Systems zu gewährleisten.“
Unser Angebot für Sie
Gerne beraten wir Sie und erstellen ein individuelles Angebot auf Basis Ihrer Systemkonfiguration und Anforderungen.
Bitte sprechen Sie uns dazu an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.