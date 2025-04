CRN erkennt Avayas Engagement für strategische Partnerschaften mit einer 5-Sterne-Bewertung im 17. Jahr in Folge an.

Morristown, NJ – 24. März 2025 – Avaya, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Enterprise-CX, gab heute bekannt, dass CRN®, eine Marke der Channel Company, das Avaya Partnerprogramm mit einer 5-Sterne-Bewertung in seinem Partnerprogramm-Leitfaden 2025 ausgezeichnet hat. Dies ist das 17. Jahr in Folge, in dem Avaya diese Auszeichnung erhält, was die Stärke und den Wert seines Partnerprogramms unterstreicht, langfristigen Erfolg für seine Partner zu fördern und gemeinsam marktführende Lösungen sowie erstklassige Kundenerlebnisse für Unternehmen zu liefern.

„Unsere Anerkennung im Partnerprogramm-Leitfaden von CRN ist ein Beweis für Avayas anhaltendes Engagement gegenüber unserem Partner-Ökosystem“, sagte ML Maco, Chief Revenue Officer bei Avaya. „Wir wählen sorgfältig Partnerorganisationen aus, die unsere Vision für Innovation und Exzellenz im Bereich Enterprise-Kundenerlebnis teilen, und pflegen diese Beziehungen – und wir sind stolz auf den Erfolg, den wir gemeinsam erzielen.“

„Es ist großartig zu sehen, dass das Partnerprogramm von Avaya kontinuierlich von CRN anerkannt wird, da das Partner-Ökosystem immer eine der Säulen des Erfolgs von Avaya war“, sagte Travis Frilling, Senior Director of Business Development bei Jenne. „Durch diese umfassenden Partnerschaften sind wir gemeinsam in der Lage, Unternehmen dabei zu helfen, sich im Flickenteppich der verfügbaren Technologien zurechtzufinden, die Komplexität zu durchbrechen und die innovativen, zuletzt KI-gestützten Lösungen zu liefern, die unsere Partner und Kunden erwarten.“

Diese Anerkennung markiert das 17. Jahr in Folge, in dem Avaya mit einer 5-Sterne-Bewertung für sein Partnerprogramm ausgezeichnet wurde und seine Hingabe zur Entwicklung eines innovativen Partner-Ökosystems bekräftigt. Im Jahr 2025 konzentriert sich das Partnerprogramm von Avaya weiterhin auf diejenigen Partner, die am besten gerüstet sind, um den anspruchsvollen Anforderungen der größten und anspruchsvollsten Unternehmen der Welt gerecht zu werden, mit verbesserten Anreizen, Schulungsmöglichkeiten und strategischen Initiativen, die darauf abzielen, diese strategischen Partnerschaften weiter zu stärken. Während Avaya seine Partnerstrategie anpasst, priorisiert es Zusammenarbeit, gemeinsames Wachstum und gegenseitigen Erfolg für Avaya, seine Partner und Kunden. Das sich entwickelnde Programm basiert auf drei Kernprinzipien: Loyalität, Qualität und organisches Wachstum, die mit der strategischen Produktevolution von Avaya übereinstimmen. Durch die Konzentration auf diese Grundsätze zielt Avaya darauf ab, sein Partner-Ökosystem zu verbessern und Wachstum und Empowerment für Partner und Kunden zu fördern.

Der CRN 5-Star Award ist eine exklusive Anerkennung, die an Unternehmen verliehen wird, die ihre Partnerprogramme auf den Schlüsselelementen aufgebaut haben, die notwendig sind, um dauerhafte, profitable und erfolgreiche Channel-Partnerschaften zu fördern. Für den Partnerprogramm-Leitfaden 2025 bewertete das CRN-Forschungsteam Anbieter basierend auf Programmanforderungen und -angeboten wie Partnertraining und -ausbildung, Unterstützungsleistungen vor und nach dem Verkauf, Marketingprogramme und -ressourcen, technischen Support und Kommunikation.