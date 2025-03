In den letzten Jahren haben Unternehmen verstärkt auf Automatisierungstechnologien gesetzt, um Routineanfragen von Kunden zu bearbeiten. Trotz dieser Fortschritte bleibt eine Herausforderung bestehen: Laut einer Userlike-Studie warten 60 Prozent der Kunden lieber in einer Warteschlange, um mit einem menschlichen Servicemitarbeiter verbunden zu werden, statt mit einem Bot zu sprechen. Bot-Features wie schnelle Reaktionszeiten, Hilfe außerhalb der Geschäftszeiten und Freundlichkeit empfinden die Kunden als nicht so relevant wie die Fähigkeit, Kundenanliegen schnell und richtig zu verstehen.

