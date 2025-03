Avaya präsentiert Vision für Zusammenarbeit von Mensch und KI auf der GITEX Global 2024

Avaya demonstriert den Einsatz künstlicher Intelligenz für die Kundeninteraktion

Die innovativen Lösungen bieten Kunden höchste Flexibilität für die maßgeschneiderte Customer Journey

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate – 12. September 2024 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen (CX), gab heute die Teilnahme an der GITEX Global 2024 bekannt. Auf der Messe stellt das Unternehmen seine Vision für die Zusammenarbeit von Mensch und künstlicher Intelligenz (KI) und dessen Bedeutung für die Customer Experience (CX) vor.

Auf der GITEX Global zeigt Avaya, wie KI nahtlos in alle Aspekte der Kundenkommunikation integriert werden kann, um traditionelle Contact Center in moderne Experience Center zu verwandeln. Dieser Wandel ermöglicht eine flexible Modernisierung in die Cloud, die jedes Unternehmen in seinem eigenen Tempo vornehmen kann. Auf diese Weise können die Call Center Agenten personalisierte, effiziente und einprägsame Kundenerfahrungen schaffen.

„Wir konzentrieren uns darauf, unsere Führungsposition im Bereich Enterprise CX durch die intelligente Integration von KI-Funktionen und menschlicher Erfahrung weiter auszubauen", so Cameron Thomson, GVP Europe, Middle East and Africa bei Avaya. „Die fortschrittlichen Lösungen, die wir auf der GITEX vorstellen, fördern prädiktive Analysen, personalisierten Service und Anpassungen der Customer Journey in Echtzeit. So können große Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors nicht nur die sich ändernden Kundenerwartungen erfüllen, sondern auch neue Maßstäbe für außergewöhnliche, KI-gestützte Kundenerlebnisse setzen."

Avayas Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Kundeninteraktionen über alle Kanäle hinweg zu vereinheitlichen, die Benutzerfreundlichkeit von KI-basierten Tools zu verbessern, Abläufe zu optimieren und die Customer Journey einfacher zu orchestrieren. Besucher des Avaya-Standes erfahren mehr über:

Integrierte Kundenkommunikation: Durch die Integration von Sprache, E-Mail, Chat und sozialen Medien in eine zusammenhängende Konversation können Avayas Lösungen den Aufwand für den Kunden reduzieren und die Zufriedenheit erhöhen, indem sie an jedem Berührungspunkt ein überzeugendes Erlebnis bieten.

Verbesserte Konnektivität: Die KI-gestützten virtuellen Assistenten, Chatbots und automatisierten Workflows arbeiten mit menschlichen Agenten zusammen, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen. So können sich die Agenten auf komplexe Anliegen konzentrieren, die Empathie und ein differenziertes Verständnis erfordern. Diese symbiotische Beziehung steigert die Effizienz und Genauigkeit im Kundenservice.

Die KI-gestützten virtuellen Assistenten, Chatbots und automatisierten Workflows arbeiten mit menschlichen Agenten zusammen, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen. So können sich die Agenten auf komplexe Anliegen konzentrieren, die Empathie und ein differenziertes Verständnis erfordern. Diese symbiotische Beziehung steigert die Effizienz und Genauigkeit im Kundenservice. Optimierte Abläufe: Die von Avaya vorgestellten Lösungen zeigen eine KI-gestützte Struktur, die Funktionen wie die Unterstützung von Agenten durch KI, zum Beispiel die Erkennung von Emotionen, und Journey Orchestrierung (also die strategische Planung, Verwaltung und Automatisierung aller Kontaktpunkte) umfasst. Diese Funktionen verbessern die Entscheidungsfindung in Echtzeit und steigern die Serviceeffizienz. Durch die Übernahme routinemäßiger Aufgaben reduzieren diese KI-gestützten Lösungen die Nachbearbeitung nach Anrufen erheblich und verbessern so die gesamte Servicebereitstellung.

Orchestrierte Workflows: Die Tools, die für die Journey Orchestrierung, die proaktive Kundenbetreuung und die Integration von Servicekanälen vorgestellt werden, ermöglichen es Unternehmen, Kundenbedürfnisse zu antizipieren, Probleme proaktiv zu lösen und personalisierte Erlebnisse zu bieten, die die Kundenbindung und -zufriedenheit fördern.

All diese Funktionen sind vereint in Avayas CX-Plattform, der Avaya Experience Platform™. Diese ermöglicht es Unternehmen, ihre Kernfunktionen beizubehalten und sich flexibel ihre maßgeschneiderte Lösung aus On-Premises-, Private-Cloud-, Public-Cloud- oder hybriden Bereitstellungsmodellen zusammenzustellen – ganz nach den eigenen Anforderungen.

Auf der GITEX Global werden die Messebesucher Avayas Angebot an flexiblen Integrationsoptionen, dank derer Kunden die Nutzung von Drittanbieterlösungen über APIs (Application Programming Interface) und SDKs (Software Development Kit) ermöglich wird, kennenlernen.

Avaya freut sich, seine globalen Technologiepartner und Kunden auf der Messe zu begrüßen und die Breite und Tiefe seines Ökosystems zur Verbesserung der Mitarbeiter- und Kundenerfahrung mit KI hervorzuheben.

Sollten Sie vor Ort sein, finden Sie Avaya in der Zabeel Hall im Dubai World Trade Centre vom 14. bis 18. Oktober 2024.