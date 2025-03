Avaya kündigt CEO-Wechsel an

Der bisherige CEO Alan Masarek geht zum Jahresende in den Ruhestand; der Vorstandsvorsitzende Patrick Dennis übernimmt die Rolle des CEO

Avaya betont Kontinuität in der strategischen Ausrichtung und Engagement für Kunden



MORRISTOWN, New Jersey – 12. Juli 2024 – Avaya, ein weltweit führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, gab bekannt, dass Präsident und CEO Alan Masarek das Unternehmen zum Jahresende verlassen und in den Ruhestand eintreten wird. Der derzeitige Vorsitzende des Verwaltungsrats Patrick Dennis wird zum 1. September 2024 die Rolle des CEO übernehmen.

Patrick Dennis bringt über 30 Jahres Berufserfahrung sowie eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der transformativen Unternehmensführung in den Bereichen Enterprise Software, SaaS, Cybersecurity und Kommunikation mit in seine neue Rolle. Aktuell hat er die Rolle des CEO von Venafi, einem Cybersicherheitsunternehmen, das sich inmitten der Übernahme durch CyberArk befindet, inne. Hier legte er den Fokus auf Innovation, Wachstum und Kundenerfolg.

„Ich freue mich darauf, Avaya durch die nächste Etappe seiner Reise zu führen und auf dem Fundament aufzubauen, das Alan und das Führungsteam gelegt haben“, so Herr Dennis. „Avaya agiert aus einer gestärkten Position heraus und unsere Strategie finden Anklang bei unseren Kunden weltweit, die auf Avayas Kontinuität und dem Engagement für langfristigen Erfolg vertrauen können.“

Bevor Dennis zu CyberArk wechselte, baute er ExtraHop in seiner Rolle als CEO um das Doppelte aus. Zudem wurde das Unternehmen in der Branche für seine Vordenkerrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgezeichnet. Ebenfalls leitete er Aspect Communications (ein multinationales Softwareunternehmen, das CX-Lösungen an große Unternehmen verkauft; heute bekannt als Alvaria) und Guidance Software als CEO und hatte mehrere Führungspositionen sowohl bei EMC als auch bei Oracle Corporation inne.

Alan Masareks Ruhestand folgt auf den Abschluss einer erfolgreichen, zweijährigen Transformation des Unternehmens, die Avayas Strategie für Innovation und Wachstum festlegte und das Unternehmen als führend im Bereich Enterprise CX positionieren soll. Mit Avayas Austritt aus der Rekapitalisierung im Mai 2023 trat Patrick Dennis seine Rolle als Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Avaya an und entwickelte gemeinsam mit Herrn Masarek und dem Führungsteam die Strategie und Wachstumspläne des Unternehmens.

„Avayas Position vor zwei Jahren war geprägt von einer zukunftsgerichteten Technologie, die einen großen Kundenstamm unterstützt, einem großen Partner-Ökosystem und einer sehr guten Umsatzbasis – Gründe, warum ich aus meinem Ruhestand zurückkehrte, um Avaya auf seinem Weg zu belgeiten“, sagt Alan Masarek. „Ich freue mich über die enge Zusammenarbeit mit unserem Führungsteam, dem Vorstand, den Mitarbeitenden, Partnern und Kunden, die stets sehr bereichernd war und bin stolz darauf, Avaya auf einen starken Kurs gebracht zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass Patrick Dennis diesen Erfolg weiterträgt und nutze die Gelegenheit, um in den Ruhestand zurückzukehren.

Anhaltender Schwung

Avaya hat in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich eine Rekapitalisierung und strategische Neuausrichtung seiner Leistungs- und Markenversprechen für Kunden abgeschlossen. Das Unternehmen hat eine umfassende operative Transformation in allen Funktionsbereichen eingeleitet und konzentriert sich auf die neue Fokussierung der Unternehmenskultur, die durch ein neues Führungsteam und Talentförderung unterstützt wird.

Das Portfolio an Cloudlösungen für Kommunikation und Service, inklusive der Avaya Experience Platform, hat Avaya kontinuierlich weiterentwickelt, die Produkt-Roadmaps verfolgt und den Weg als führendes Unternehmen im Bereich Enterprise CX geebnet.