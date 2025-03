Avaya will künftig zu einer noch besseren Zusammenarbeit in Unternehmen beitragen. Zu diesem Zweck soll Zoom Workplace in die Communication und Collaboration Suite von Avaya integriert werden.

Der Anbieter von Customer Experience-Lösungen, Avaya, hat angekündigt mit „Zoom Workplace“ eine KI-gesteuerte Collaboration-Plattform einführen zu wollen. Diese Plattform soll Aspekte wie Meetings, Team-Chats, Besprechungsplanung, Whiteboards und mehr umfassen (connect professional berichtete). Zoom Workplace werde dabei Teil der Communication und Collaboration Suite von Avaya.

