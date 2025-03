Avaya verlässt Chapter 11 und setzt auf Wachstum und Innovation

Das Unternehmen verfügt nach finanzieller Restrukturierung über eine Liquidität von 650 Millionen US-Dollar

Mit der neuen Produkt-Roadmap sollen noch mehr Kunden von den innovativen Migrationsmöglichkeiten profitieren

Neuer Vorstand bündelt jahrzehntelange Expertise und ist bestens aufgestellt, um mit Avaya den nächsten Schritt zu gehen

Frankfurt – 03. Mai 2023 – Avaya, ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikations- und Contact Center-Lösungen, hat die finanzielle Restrukturierung abgeschlossen. Das Unternehmen geht aus Chapter 11 mit einer wachstumsorientierten Kapitalstruktur, einer Liquidität von etwa 650 Millionen US-Dollar und einem Nettoverschuldungsgrad von weniger als 1 hervor.

„Mit dieser Nachricht schlagen wir ein neues Kapitel auf und machen die Arbeit, die wir in die Umgestaltung unseres Unternehmens gesteckt haben, sichtbar“, erläutert Avayas CEO Alan Masarek. „Dabei setzen wir erhebliche finanzielle Mittel ein, um die Investitionen in unser Portfolio zu beschleunigen und konzentrieren uns darauf, Kunden mit innovativen Kommunikationslösungen auf ihrem individuellen Transformationspfad zu begleiten. Wir verfolgen weiterhin die Strategie ‚Innovation without Disruption‘, um technische Fortentwicklung durch eine sanfte Migration zu ermöglichen und dabei Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu vermeiden. Die neue, optimierte Produkt-Roadmap von Avaya wurde so gestaltet, dass sich die Kundenanforderungen in den Features unserer Lösungen wiederfinden.“

Die produktbezogenen Investitionen des Unternehmens fokussieren sich weiterhin auf die Avaya Experience Platform, die zur Verbesserung der Kundenerfahrungen über verschiedene Kommunikationskanäle beiträgt. Bereits mehr als 150 neue Funktionen und -verbesserungen hat Avaya seit Anfang 2023 in das Produktportfolio integriert. Mit der Avaya Enterprise Cloud bündelt Avaya die Software-Lösungen für Contact Center, einheitliche Kommunikation und Kollaboration.

„Ich schätze die Unterstützung, die uns die Investor:innen während dieses Prozesses entgegengebracht haben, sehr“, so Masarek. „Unseren Kunden, Partnern, Teammitgliedern und anderen Stakeholdern möchte ich für ihr Vertrauen in Avaya danken. Wir freuen uns darauf, die Vorteile einer grundlegend stärkeren, agileren und flexibleren Organisation voll auszuschöpfen. In einer Zeit, in der Innovation noch nie so wichtig für den Erfolg eines Unternehmens war, können wir unseren Kunden bei den dringendsten Herausforderungen zur Seite stehen.“

Außerdem hat Avaya einen neuen Vorstand vorgestellt. „Die umfassende Branchen- und Finanzerfahrung unserer Vorstandsmitglieder wird uns dabei helfen, das Wachstum zu beschleunigen und das operative Geschäft auszubauen“, erläutert Masarek. „Gemeinsam mit Avaya werden wir so die nächste Innovationswelle in der Unternehmenskommunikation vorantreiben und unseren Kunden und Partnern echte Omnichannel-Lösungen für die Kundenerfahrung zur Verfügung stellen.“

Weitere Informationen zum neuen Vorstand finden Sie hier.

Berater

Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Avaya, Evercore Group L.L.C. als Finanzberater und AlixPartners, LLP als Restrukturierungsberater.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Centerview Partners LLC und Alvarez & Marsal LLP fungierten als Rechtsberater, Investmentbanker bzw. Finanzberater für eine Ad-hoc-Gruppe von Avayas erstrangigen Kreditgebern. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und FTI Consulting, Inc. als Finanzberater für eine Ad-hoc-Gruppe von Avayas erstrangigen Kreditgebern. Debevoise & Plimpton LLP fungierte als Rechtsberater für bestimmte Inhaber der gesicherten Umtauschanleihen von Avaya.