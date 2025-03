In vielen Bereichen wird Künstliche Intelligenz im TK- und UCC-Umfeld schon heute erfolgreich eingesetzt. Und es werden weitere Angebote kommen.

Wenn es um Künstliche Intelligenz im TK- und UCC-Umfeld geht, denken die meisten in der Regel zuerst an Microsoft und deren Investitionen in OpenAI, die Entwickler von ChatGPT. Rund zehn Milliarden US-Dollar sollen die Redmonder in OpenAI gesteckt haben. Ziel ist, die KI in immer mehr Produkte zu integrieren, auch im Collaboration-Umfeld. Und seit Monaten arbeitet Microsoft daran, Generative AI in seine Productivity- und Collaboration-Anwendungen zu injizieren. Word, Outlook, Teams, Excel, PowerPoint und eine Reihe weiterer Microsoft-Anwendungen werden künftig mit KI integriert und automatisiert - was den Nutzern Zeit sparen und ihre Produktivität in neue Höhen treiben soll. Derzeit befindet sich Microsoft 365 Copilot in einer frühen Testphase und wird von ausgewählten Großkunden probeweise angewendet. Im Laufe des Jahres soll das Tool nach Aussage von Microsoft dann allgemein verfügbar sein.

