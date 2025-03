Partnerschaft: Alcatel-Lucent Enterprise und Avaya wollen Cloud-Transformation ihrer Kunden beschleunigen

Frankfurt, 30. März 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), ein weltweit führendes Unternehmen für Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, und Alcatel-Lucent Enterprise, führender Anbieter von Kommunikations-, Cloud- und Netzwerklösungen, bieten ihren Kunden und Vertriebspartnern die Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service)-Plattform und die ALE Digital Age Networking-Lösungen an. Die Kooperation ist Teil einer weltweiten strategischen Partnerschaft, die Marketing und Vertrieb einschließt. Die kompatible und flexibel einsetzbare Avaya OneCloud CCaaS-Plattform ermöglicht Kunden- und Mitarbeitererlebnisse, die ALE-Kunden nutzen können, um ihre neuen digitalen Geschäftsanforderungen zu erfüllen und die Arbeitskraft flexibler einsetzen zu können.

Alcatel-Lucent Enterprise bietet seinen Kunden im Rahmen der Partnerschaft die Avaya OneCloud CCaaS-Plattform an, die fortschrittliche KI-, Identitäts- und Sicherheits-, Workforce-Engagement-Management (WEM)- und Kundenservice-Funktionen umfasst. Avaya bietet seinen Kunden ALE Digital Age Networking-Lösungen an, die das gesamte Spektrum kabelgebundener und kabelloser Verbindungen (LAN und WAN) für Unternehmen mit fortschrittlichen Cloud-Plattformdiensten abdecken und die neuesten IoT-Analysen, digitale Arbeitsabläufe, sichere Mobilität und KI für die Netzwerkautomatisierung nutzen.

„Dank der Partnerschaft mit Avaya können wir unseren Kunden marktführende CCaaS-Funktionen offerieren und gleichzeitig die Reichweite unserer Digital Age Networking-Lösungen steigern“, so Jack Chen, CEO von Alcatel-Lucent Enterprise. „Die Avaya OneCloud CCaaS-Plattform ist flexibel erweiter- und kombinierbar, sodass wir als Partner innerhalb eines gemeinsamen Ökosystems zusammenarbeiten können. Mit Avaya können wir unseren Kunden für ihre individuellen Bedarfe bestmögliche Lösungen zur Verfügung stellen.“

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise, dank der wir unsere OneCloud CCaaS-Lösung der weltweiten Kundenbasis von fast einer Million Kunden und beinahe 3.000 Partnern anbieten können. Zugleich stärken wir unser Portfolio mit den Netzwerklösungen von Alcatel-Lucent Enterprise“, sagt Jim Chirico, President und CEO von Avaya. „Die heute bekannt gegebene Partnerschaft ist äußerst komplementär. Wir sind der Meinung, dass sie sowohl für Avaya- als auch für ALE-Kunden eine große Chance darstellt, ihren Wechsel in die Cloud zu beschleunigen, indem sie erstklassige Cloud-Technologien von zwei weltweit führenden Kommunikationsunternehmen einsetzen.“

Geschäftskunden weltweit können damit ihre digitale Transformation voranbringen und in die Cloud wechseln und so ihren Endkunden ein differenziertes Kundenerlebnis und ihren Mitarbeitern ein besseres Arbeitsumfeld bieten.

„Die Aufnahme von Alcatel-Lucent Enterprise in das Avaya OneCloud CCaaS-Ökosystem spiegelt die wachsende Stärke der Cloud-Angebote von Avaya sowie den Erfolg der Strategie des Unternehmens wider, eine hochgradig kombinierbare Architektur für die Experience Economy bereitzustellen“, so Zeus Kerravala, Gründer und Principal Analyst bei ZK Research. „ALE profitiert vom Zugang zu Avayas immer größerem Ökosystem von Experience Builders sowie einem wachsenden Stamm von Unternehmen, die Unterstützung auf allen Ebenen von Cloud-Migrationsstrategien benötigen. Die Avaya-Lösungen wiederum werden durch das ALE Digital Age Networking-Portfolio ergänzt, einschließlich seiner branchenführenden Lösung für IoT-Verbindungen. Die Kombination aus dem Alcatel-Lucent Enterprise Portfolio für das durchgängige IoT-Management und deren umfangreichen digitalen Lösungen für Unternehmensnetzwerke in Verbindung mit der Avaya OneCloud Experience Platform bietet einen enormen Mehrwert für ihre Kunden. Sie können damit die Zukunft der Arbeit gestalten, alle Elemente ihres Unternehmens verbinden, den Kunden mit allem, was er benötigt, bedienen und in der Experience Economy konkurrieren."