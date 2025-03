Avaya Experience: Inspirierend und Interaktiv

Das virtuelle Live-Event Avaya Experience ist nach zwei Tagen voller Inspiration und spannenden (Gast-)Vorträgen zuende gegangen

Rund eintausend Interessierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich in die Welt des Kundendialogs und der positiven Kundeninteraktionen entführen lassen

Use Cases und Best Practice Beispiele zeigten zukunftsfähige Lösungen für den Kundenservice

Frankfurt, 17. März 2022 – Nach zwei Tagen gespickt mit inspirierenden Vorträgen, spannenden Gästen und erfrischenden Intermezzi geht heute die erste Avaya Experience zuende. Unter dem Motto „Committed to Customer Happiness“ hat Avaya (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, ein abwechslungsreiches Programm rund um die positive Kundenkommunikation im Contact Center auf die Beine gestellt. Das Unternehmen lud ein zu einer Reise durch die Total Experience, auf der sich Kund:innen, Partner:innen und Interessierte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Technologie-Trends wie Cloud oder Künstliche Intelligenz informieren und erfahren konnten, wie neue Business-Kanäle ihnen zu positiven Kundeninteraktionen verhelfen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Teilnehmende für die erste Avaya Experience begeistern konnten“, freut sich Roberto Schmidl, Managing Director GSMB & VP Services Sales International bei Avaya. „Das zeigt uns, dass wir dem Thema CCaaS mit der Avaya Experience den richtigen Rahmen gegeben haben. Ob im Kundencenter oder außerhalb – ein positives Kundenerlebnis steht für alle Firmen ganz oben auf der Agenda.“



Begleiteten durch die Avaya Experience:

Moderatorin Claudia Gabler und Gastgeber Barbara Caspers-Zarini und Roberto Schmidl

Die digitale Transformation schreitet voran und mit ihr die Selbstverständlichkeiten, die sich in unseren Alltag einschleichen. So ändern sich auch die Anforderungen an einen positiven, zufriedenstellenden Kundenservice. Die Expert:innen von Avaya haben sich dieser Aufgabe angenommen und im Detail erläutert, wie man ihr gerecht werden kann. Dazu gehören einerseits der Blick auf die zu erfüllenden KPIs und deren Messung aber auch der Einsatz automatisierter Monitoring-Prozesse sowie biometrische Spracherkennung. Darüber hinaus beleuchteten die Sprecher:innen die Zukunft der digitalen Kommunikation im Gesundheitswesen und boten somit umfängliche Einblicke.

„Wir sind sehr stolz, dass wir gemeinsam mit unseren Experience Builders von Verint, Google Cloud AI und Nuance ein so facettenreiches und spannendes Programm auf die Beine stellen konnten“, freut sich Barbara Caspers-Zarini, Managing Director Enterprise Business bei Avaya. „Mit der Avaya Experience wollten wir nicht einfach nur unsere Lösungen präsentieren, sondern zeigen, dass wir die Bedürfnisse der Kunden kennen und maßgeschneiderte Konzepte finden, die jedes Unternehmen zum Composable Enterprise machen. Das ermutigende Feedback der Teilnehmenden zeigt uns, dass wir mit Avaya Experience den Nerv der Zeit getroffen haben.“

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des Physikers und Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. In seiner Keynote sprach er über die Zukunft, in der sein Enkel einmal leben wird. In „Emils Welt“ werde es ganz selbstverständlich sein, mit Maschinen zu sprechen und den Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu meistern. Wie dagegen Fußball und Big Data zusammenpassen erläuterte Benjamin Steen, Head of Customer Care, Digital Licencing & Stadium beim FC Bayern München, in einem Vortrag rund um Emotion, Tradition und Loyalität.

Neben aller Inspiration brauchten die Teilnehmenden auch eine Pause, für die Avaya sich etwas Besonderes überlegt hatte. Geschulte Ernährungsberater und Physiotherapeuten boten allen Interessierten in kurzen Sessions Übungen für die Fitness am Arbeitsplatz und leckere, gesunde Rezepte für die Mittagspause. Über ein WhatsApp-Gewinnspiel wurden von den geladenen Gästen gesponserte Goodies verlost. Und zum Abschluss schlug der Piano-Referent Martin Klapheck dynamische und mitreißende Klänge an, die zu Top-Leistungen anspornen.

Die wichtigste Erkenntnis, die Avaya mit diesem Event vermitteln möchte, ist, dass die meisten Interaktionen im Contact Center beginnen und genau hier die größte Chance liegt, bei den Kunden zu punkten. Denn mit positiven Erfahrungen können aus Kunden Unternehmensbotschafter werden.

Die Avaya Experience, das virtuelle Live-Event für Zukunftsgestalter, wurde live aus dem RNF-Studio Rhein-Neckar und aus den Homeoffice-Standorten auf die Bildschirme der Teilnehmenden übertragen und war das erste Event dieses Formats. Die Aufzeichnungen der Sessions stehen Interessierten für weitere sechs Wochen unter https://virtual.avaya.com/Experience22 zur Verfügung.