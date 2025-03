Avaya und veovia erweitern ihre Geschäftsbeziehung

Das ITK-Systemhaus veovia unterstützt ab sofort Avaya als neuer Sales Agent und bietet Kund:innen das gesamte Avaya OneCloud Portfolio an

Frankfurt – 13. September 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, verstärkt sein Partnerteam mit der veovia sales GmbH. Das Systemhaus vermarktet das Avaya OneCloud Portfolio mit Fokus auf der UCaaS (Unified communications as a service)-Lösung Avaya Cloud Office™ by RingCentral® in Deutschland.

„Mit veovia haben wir einen starken, zuverlässigen Partner an der Seite und wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärt Christof Legat, Sales Leader Midmarket Cloud Germany bei Avaya. „Die Kolleg:innen von veovia sind dafür bekannt, ein besonderes Augenmerk auf Lösungen und Services zu legen. Kund:innen schätzen, dass ihnen zugehört wird und veovia genau weiß, was sie wollen und brauchen. Gemeinsam können wir vielen Unternehmen die besten Lösungen für eine erfolgreiche, moderne Business-Kommunikation zur Verfügung stellen.“

Als Sales Agent bietet veovia zukünftig das gesamte Avaya OneCloud Portfolio an. Dazu gehört auch die Public-Cloud-Lösung Avaya Cloud Office™, die eine nahtlose und intuitive Kommunikation ermöglicht und so die Anforderungen von Nutzer:innen optimal erfüllt.

„Wir pflegen bereits seit Jahren eine enge Partnerschaft mit Avaya und tauschen uns regelmäßig zu Know-how, Märkten und Wachstumschancen aus. Wir sind stolz, die Zusammenarbeit nun auf eine neue Ebene zu heben“, sagt Fabian Boom, Head of Sales bei veovia. „Avaya stellt die optimale Cloud-Umgebung zur Verfügung, mit großem Funktionsumfang und einem Lizenzmodell, in dem wirklich alles enthalten ist. Wir übernehmen dazu die komplette Beratung bei Kund:innen – gerne auch gemeinsam mit Avaya, wenn wir die umfangreichen Leistungen der Lösungen in Live-Demos vorführen. Unsere langjährige Erfahrung kombiniert mit dem kompletten Produktportfolio von Avaya bietet Kund:innen und Interessent:innen eine perfekte Lösung und einen perfekten Service in einem an.“

Avaya Cloud Office™ verfügt über umfangreiche Funktionen, sodass die Kommunikation stets zur Arbeitsweise des jeweiligen Unternehmens passt und so einfach wie möglich ist. Anrufe, Chats, Meetings und Zusammenarbeit verlaufen bequem und einfach zentral in einer App. Dateifreigaben, Aufgabenmanagement und virtuelle Teamräume unterstützen einen einwandfreien Workflow. Durch eine mögliche Integration von mehr als 200 Geschäftsanwendungen wie z. B. Google Drive, Office 365 und Salesforce ist eine einheitliche, cloudbasierte Unternehmenskommunikation individuell gestaltbar und kann auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingehen. Avaya Cloud Office™ bietet Mitarbeitenden alle gewünschten Funktionen und Optionen in einer Anwendung – jederzeit abrufbar von jedem Ort aus.

Egal, ob eine einfache Migration in die Cloud, die Zusammenarbeit per Video oder eine schnelle globale Zusammenarbeit – mit Avaya Cloud Office™ genießen Anwender:innen komfortable Kollaborationsmöglichkeiten über jedes Gerät und jede Arbeitsumgebung hinweg.

Avaya Cloud Office™ by RingCentral® ist in über 40 Ländern verfügbar und ermöglicht es Organisationen aller Art, ihre Mitarbeiterkommunikation zu digitalisieren. Avaya Cloud Office™ wurde mit einem MeritStar von Metrigy ausgezeichnet und belegte unter allen Anbietern den zweiten Platz in Bezug auf die positive Kundenzufriedenheit.

Die enge Zusammenarbeit demonstrieren die beiden Unternehmen auch bei veovias Kund:innen-Event „Let’s connect – Im Galopp!“ am 16. September in Berlin. Avaya unterstützt als Strategiepartner und ist mit einem Stand und Vortrag vertreten. Avaya zeigt auf, wie Unternehmen ihre Business-Applikationen perfekt in die Kommunikationsstrategie integrieren können. Weitere Informationen gibt es unter www.veovia.de/event.