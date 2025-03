Neue Partnerschaft: Avaya kooperiert mit Savecall

Savecall vertreibt als neuer Sales Agent das gesamte Avaya OneCloud Portfolio

Frankfurt – 05. Juli 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, hat mit der Savecall telecommunications consulting GmbH eine starke und erfolgreiche Partnerschaft gestartet. Savecall vermarktet das Avaya OneCloud Portfolio mit Fokus auf der UCaaS (Unified communications as a service)-Lösung Avaya Cloud Office™ by RingCentral® in Deutschland.

Als Sales Agent kann Savecall zukünftig das gesamte Avaya OneCloud Portfolio für Kund:innen zur Verfügung stellen. Auch hier liegt das Augenmerk auf der Public-Cloud-Lösung Avaya Cloud Office™. Sie ermöglicht eine nahtlose und intuitive Kommunikation, die die Anforderungen von Nutzer:innen optimal erfüllt.

„Wir freuen uns sehr, Savecall als neuen, vielversprechenden Avaya Cloud Office Partner in unserem umfangreichen Partnernetzwerk zu begrüßen“, erklärt Christof Legat, Sales Leader Midmarket Cloud Germany bei Avaya. „Gemeinsam mit Savecall können wir viele weitere Nutzer:innen von den Vorteilen unserer Lösungen überzeugen – denn sie machen den Unterschied für eine erfolgreiche, moderne Business-Kommunikation. Als Sales Agent ist Savecall ganz nah an den Kund:innen dran und kennt deren Bedürfnisse in- und auswendig. Daher können hier auch die individuellen Vorteile von Lösungen wie Avaya Cloud Office besonders gut hervorgehoben werden.“

Nikolaus von Johnston, CEO Savecall GmbH, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Avaya bietet unseren Kund:innen ideal integrierbare UCaaS Lösungen – vom mittelständischen Unternehmen bis zum weltweit agierenden Konzern. Gemeinsam mit Avaya geben wir unseren Kund:innen hoch individualisierbare und einfach skalierbare Lösungen für ihre Telefonie und Collaboration an die Hand.“

Avaya Cloud Office™ verfügt über umfangreiche Funktionen, sodass die Kommunikation stets zur Arbeitsweise des jeweiligen Unternehmens passt und so einfach wie möglich ist. Anrufe, Chats, Meetings und Zusammenarbeit verlaufen bequem und einfach zentral in einer App. Dateifreigaben, Aufgabenmanagement und virtuelle Teamräume unterstützen einen einwandfreien Workflow. Durch eine mögliche Integration von mehr als 200 Geschäftsanwendungen wie z. B. Google Drive, Office 365 und Salesforce ist eine einheitliche, cloudbasierte Unternehmenskommunikation individuell gestaltbar und kann auf die Bedürfnisse des Unternehmens eingehen. Avaya Cloud Office™ bietet Mitarbeitenden alle gewünschten Funktionen und Optionen in einer Anwendung – jederzeit abrufbar von jedem Ort aus.

Egal, ob eine einfache Migration in die Cloud, die Zusammenarbeit per Video oder eine schnelle globale Zusammenarbeit – mit Avaya Cloud Office genießen Anwender:innen konfortable Kollaborationsmöglichkeiten über jedes Gerät und jede Arbeitsumgebung hinweg.

Avaya Cloud Office™ by RingCentral® ist in 13 Ländern verfügbar und ermöglicht es Organisationen aller Art, ihre Mitarbeiterkommunikation zu digitalisieren. Avaya Cloud Office wurde mit einem MeritStar von Metrigy ausgezeichnet und belegte unter allen Anbietern den zweiten Platz in Bezug auf die positive Kundenzufriedenheit.