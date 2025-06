Avaya und Verint: Eine Partnerschaft, die auf Erfahrung und Innovation basiert

Im wettbewerbsintensiven Umfeld der Kundenbindung benötigen Unternehmen Lösungen, die sowohl Zuverlässigkeit als auch Anpassungsfähigkeit bieten. Die Partnerschaft zwischen Avaya und Verint bietet genau das, indem sie umfangreiche Erfahrung mit modernster Innovation kombiniert, um umfassende Customer Experience (CX) und messbare Ergebnisse zu liefern.

Strategische Orchestrierung für verbesserte Ergebnisse

Das Fundament dieser Partnerschaft bildet Avaya Infinity™—eine umfassende CX Plattform für Unternehmen, die für das KI-Zeitalter ausgelegt ist. Entwickelt, um fragmentierte Kundenerlebnisse zu vereinen, ermöglicht Avaya Infinity™ Unternehmen, ihre Contact Center in Connection Center umzuwandeln und ihre wichtigsten Beziehungen zu stärken. Avaya Infinity™ integriert moderne Technologien, darunter KI und intelligente Orchestrierung, in bestehende Unternehmensumgebungen und verbindet die Kanäle, Einblicke, Technologien und Workflows, die zusammen Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen schaffen.

Avaya Infinity™ zeichnet sich durch die Orchestrierung von Kunden- und Mitarbeitererfahrungen über eine einheitliche Plattform aus, indem es unterschiedliche Systeme integriert und KI-gesteuerte Erkenntnisse nutzt. Mit KI-gesteuerten Einblicken und intuitiven Low-Code/No-Code-Workflows verwandelt die Plattform fragmentierte Journeys in kontinuierliche, verbundene Erlebnisse. Diese Orchestrierung befähigt Unternehmen, hyper-personalisierte Interaktionen zu liefern, die Zufriedenheit und Loyalität über alle Berührungspunkte hinweg fördern.

Mit Avaya Infinity™ können Unternehmen über fragmentierte Systeme hinaus zu einem einheitlichen Ökosystem übergehen, in dem KI-Agenten und Apps wie Verint KI-gesteuerte Bots harmonisch mit Avaya-Lösungen zusammenarbeiten. Diese Integration befähigt Unternehmen, hyper-personalisierte, transformative Kundenerlebnisse zu liefern, die die Zufriedenheit erhöhen, Engagement fördern und Loyalität stärken.

Erfahrung und umfassende Unterstützung durch Ihr Team von vertrauenswürdigen Experten

Seit über 20 Jahren sind Verint-Anwendungen im Avaya-Kern eingebettet, was das Fundament von Vertrauen und Zuverlässigkeit weiter stärkt. Die Zusammenarbeit von Avaya und Verint ist in einer gemeinsamen Strategie verwurzelt, die Jahrzehnte der Erfahrung nutzt, um umfassende Unterstützung zu bieten. Dieser strategische Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen von nahtloser Integration und umfassendem Service beider Organisationen profitieren, was die Bereitstellung und Verwaltung fortschrittlicher CX-Lösungen vereinfacht.

Diese umfangreiche Erfahrung bedeutet auch, dass Unternehmen bestehende Anwendungsfälle problemlos erweitern und Verint-Lösungen nutzen können, um ihre Avaya-Systeme weiter zu verbessern. Ob es darum geht, Kundeninteraktionen zu automatisieren oder aufschlussreiche Qualitätsmaßnahmen bereitzustellen, die Integration von Verint KI-gesteuerten Bots innerhalb von Avaya Infinity macht es einfacher als je zuvor, umfassende Lösungen bereitzustellen, die den einzigartigen Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Flexible Bereitstellungsoptionen

Avaya und Verint bieten flexible Bereitstellungsmodelle, die lokale, Cloud- und hybride Umgebungen unterstützen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Technologieinfrastruktur entsprechend ihren strategischen Zielen und betrieblichen Anforderungen anzupassen. Und für Unternehmen, die in die Cloud wechseln möchten, besteht die Möglichkeit, wertvolle Daten zu behalten, um sicherzustellen, dass Erkenntnisse effektiv in ihrer Organisation genutzt werden. Ob Organisationen lokale Kontrolle, Cloud-Innovation oder einen hybriden Ansatz bevorzugen, Avaya und Verint unterstützen alles und bieten das richtige Gleichgewicht für die Reise Ihres Unternehmens zur Veränderung.

Innovationsflexibilität: Optimale Einzelanwendungen oder Komplettlösung

Die Partnerschaft zwischen Avaya und Verint wird weiter durch die Innovationsflexibilität definiert, die Unternehmen geboten wird. Organisationen können zwischen den besten Anwendungen wählen, die nahtlos in bestehende Systeme integriert werden, oder sich für eine All-in-One-Lösung entscheiden, die verschiedene Funktionen konsolidiert. Diese Wahl befähigt Unternehmen, neue Tools in ihrem eigenen Tempo zu adoptieren und ihre CX-Strategien anzupassen, während sie den Wunsch nach Innovation mit betrieblicher Stabilität ausbalancieren. Organisationen können klein anfangen, vielleicht in einer Abteilung, und im Laufe der Zeit expandieren; in vielen Fällen können Organisationen in 30 Tagen betriebsbereit sein und schnelle Kapitalrenditen erzielen.

Geschäftsergebnisse: Transformation vorantreiben

Während die flexiblen Bereitstellungsmodelle der Avaya-Plattform wertvoll sind, ist ebenso wichtig die Fähigkeit, Verint KI-gesteuerte Bots über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu orchestrieren. Diese Orchestrierung ermöglicht es Unternehmen, traditionelle Methoden zu übertreffen und ein einheitliches und dynamisches Ökosystem zu schaffen, in dem sowohl Kunden- als auch Mitarbeitererfahrungen optimiert werden.

Die Partnerschaft zwischen Avaya und Verint befähigt Unternehmen, messbare Ergebnisse zu erzielen, indem sie ihre Kundenbindungsstrategien transformieren. Durch die Integration von Verint KI-gesteuerten Bots innerhalb von Avaya Infinity™ können Unternehmen:

Effizienz steigern: Arbeitsabläufe und Prozesse automatisieren, Betriebskosten senken und menschliche Agenten für komplexere Aufgaben freisetzen.

Kundenbindung verbessern: Hyper-personalisierte Erlebnisse bieten, die die Kundenzufriedenheit erhöhen und Loyalität fördern.

Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen: Arbeitsabläufe optimieren und Ineffizienzen beseitigen, damit sich Mitarbeiter auf wirkungsvolle Engagements konzentrieren können.

Die Partnerschaft zwischen Avaya und Verint bietet eine umfassende Lösung, die einfache Integration, flexible Bereitstellung und strategische Orchestrierung kombiniert. Indem sie die Art und Weise transformiert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren, setzt diese Zusammenarbeit den Standard für zukunftsorientierte CX-Strategien. Entdecken Sie, wie Avaya und Verint Ihre Organisation befähigen können, zu innovieren, zu skalieren und im modernen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein. Besuchen Sie avaya.com/de, um mehr zu erfahren.