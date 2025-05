La CX è fondamentale sia per le operazioni di Konecta che per quelle dei loro clienti. Il sito Web di Konecta evidenzia la loro attenzione al talento: “Mettiamo i nostri dipendenti al centro del business e li valorizziamo come ambasciatori dei marchi dei nostri clienti”.

Jose Mejia, CIO per le Americhe di Konecta, spiega: “Quando i clienti si affidano a noi per rappresentare il loro marchio e offrire esperienze eccezionali ai loro clienti, cerchiamo sempre nuovi modi non solo di migliorare la disponibilità, l’innovazione cloud, le soluzioni conformi alle normative e l’esperienza del cliente, ma anche di ridurre i costi per i nostri clienti e aumentare i ricavi”.

Konecta è orgogliosa di creare partnership flessibili, adattandosi alle esigenze di ciascun cliente. Con l’aumentare della domanda di soluzioni di servizio clienti efficienti e scalabili, Konecta ha una grande sfida da affrontare: migliorare la propria infrastruttura CX per supportare nuove tecnologie, automazione, elevata disponibilità e funzionalità avanzate di interazione con i clienti in diverse regioni. Tutto questo senza interrompere le operazioni del cliente.

“Alcuni dei nostri clienti operano in settori regolamentati e non possono spostare tutto il loro ambiente in una distribuzione cloud pubblica, ma vogliono comunque utilizzare nuove tecnologie innovative”, spiega Jose Mejia. “Altri sono soggetti a specifiche regole di protezione, trattamento o protezione dei dati, mentre altri ancora devono mantenere una piattaforma Avaya perché è lì che si trovano molti dei loro processi e integrazioni già esistenti”.