Innova a modo tuo con Avaya Aura Private Cloud

Lo sviluppo digitale è ormai una necessità e le aziende sono alla continua ricerca di soluzioni adeguate per rimanere competitive. Grazie alle tecnologie cloud, la scalabilità, la flessibilità e la riduzione dei costi hanno rivoluzionato le operazioni aziendali. Il passaggio al cloud può essere impegnativo, soprattutto per le grandi aziende che devono garantire la massima efficienza operativa in continuità.

Avaya è consapevole della complessità delle sfide che le aziende devono affrontare durante la trasformazione digitale e del fatto che le soluzioni debbano offrire un percorso che massimizzi il ROI e promuovere l’innovazione senza interruzioni.

Avaya Aura Private Cloud è la soluzione ideale, con un’esperienza di cloud ibrido perfetta in grado di combinare il meglio delle soluzioni on-prem e in cloud senza interrompere le attività. Avaya Aura Private Cloud è la scelta ideale per le grandi aziende e le amministrazioni pubbliche che richiedono un’ampia copertura, una forza lavoro dislocata, ambienti complessi e personale dedicato ai contact center, oltre a un’ampia gamma di funzionalità Unified Communications (UC) adatte alle nuove modalità di organizzazione del lavoro unitamente a funzionalità complete di contact center (CC).

Il cloud alle tue condizioni

Avaya Aura Private Cloud è una soluzione completamente gestita come istanza software dedicata ospitata nei data center Microsoft Azure, disponibili a livello globale e altamente affidabili. Una soluzione che consente alle persone di concentrarsi sulle iniziative strategiche, sfruttando al meglio il tempo e il talento della forza lavoro. Il sistema è facile da usare e da gestire, eliminando la necessità di un’ampia riqualificazione. Avaya Aura Private Cloud offre un percorso adattivo verso il cloud con opzioni di migrazione graduale personalizzate in base alle tue esigenze. In questo modo puoi riutilizzare i dispositivi e gli endpoint abilitati al protocollo SIP esistente, evitare costose sostituzioni e scoprire nuovi modi per coinvolgere i tuoi clienti.

Tutta la tua forza lavoro connessa, senza sforzo

Nella rapida evoluzione del panorama delle comunicazioni di ultima generazione, le Unified Communications (UC) rimangono una componente fondamentale per il successo aziendale. Avaya Aura Private Cloud è in prima linea in questa rivoluzione e offre alle aziende strumenti di comunicazione affidabili, sicuri e flessibili per consentire ai team di lavorare insieme senza difficoltà, da qualsiasi luogo. Avaya Aura Private Cloud offre una suite completa di funzionalità UC, tra cui telefonia e controllo delle chiamate in cloud, segreteria telefonica e messaggistica istantanea, team engagement e conferenze, mobilità e lavoro da qualsiasi luogo, integrazione con Microsoft Teams e chiamate di emergenza. Con Avaya Aura Private Cloud, le aziende possono rimanere connesse e produttive, indipendentemente da dove si trovano i membri dei propri team.

Il tuo contact center ad alta capacità fornito in modo semplice

Avaya Aura Private Cloud offre potenti funzionalità di contact center (CC) che possono aiutare le aziende a gestire elevati volumi di interazioni con i clienti, garantendo loro un’esperienza ottimale. Dall’instradamento intelligente in base alle competenze alla creazione di rapporti in tempo reale e alla registrazione integrata delle chiamate, Avaya Aura Private Cloud ha tutto ciò che serve ad un’azienda per offrire un servizio clienti di alto livello.

Le funzionalità del contact center Avaya Aura Private Cloud possono sfruttare l’intelligenza artificiale conversazionale avanzata per analizzare le interazioni con i clienti e ottenere informazioni sul loro sentiment e comportamento. In questo modo, le aziende possono migliorare continuamente l’esperienza del cliente e ottenere un vantaggio competitivo.

Mantieni ciò che funziona, aggiungi ciò che è necessario

Con Avaya Aura Private Cloud puoi ridurre gli sprechi, mantenere ciò che ti piace e non sostituire ciò che funziona. Con questa soluzione è possibile adottare il cloud come un percorso e non solo come una destinazione, riutilizzando, conservando e proteggendo gli investimenti esistenti. Per estensione, questo migliora il ritorno degli investimenti già effettuati. Questo approccio consente di sfruttare i vantaggi del cloud senza dover sostenere costi aggiuntivi.

In questo modo eviti la sostituzione di costose piattaforme, riduci i costi di riqualificazione del personale e riduci i costi iniziali. Avaya apporta un’innovazione poco invasiva perché addizionale, garantendo così una transizione fluida al cloud. La nostra architettura di cloud ibrido funge da ponte tra il tuo sistema esistente on-prem ed il cloud, offrendo una singola istanza dedicata su un’infrastruttura condivisa. Grazie a un’ampia gamma di integrazioni e a un vasto ecosistema di partner, sarà possibile ottenere l’interoperabilità e la crescita attraverso le API, facendo crescere il tuo business.

L’innovazione è evoluzione

Avaya Aura Private Cloud si basa sull’innovazione e le aziende che adottano questa piattaforma possono essere sicure di investire in una soluzione che le porterà ad essere sempre all’avanguardia. Grazie alla scalabilità, alla sicurezza e alla flessibilità, Avaya Aura Private Cloud risponde alle esigenze di operazioni su larga scala e di ampia portata. Tale soluzione offre scelte di personalizzazione, garantendo alle aziende la possibilità di adattare le proprie funzionalità UC e CC alle loro esigenze specifiche, ai requisiti di sicurezza e ai mandati normativi. E con le opzioni ibride, le aziende possono evolvere il loro percorso nel cloud alle loro condizioni, senza interruzioni. Avaya Aura Private Cloud è la scelta perfetta quando prestazioni elevate richiedono grande scalabilità e integrazione mirata, e i requisiti unici convergono con i requisiti di sicurezza e conformità.