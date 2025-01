La transformation numérique est devenue une nécessité et les entreprises recherchent en permanence des moyens de rester compétitives. La technologie cloud a révolutionné les opérations des entreprises en offrant évolutivité, flexibilité et réduction des coûts. Passer au cloud peut s’avérer difficile, en particulier pour les grandes entreprises qui doivent s’assurer que leurs services ne soient pas interrompus.

Chez Avaya, nous comprenons les défis uniques auxquels les entreprises sont confrontées lors de leur transformation numérique et savons que les solutions doivent maximiser le retour sur investissement et stimuler l’innovation tout en minimisant les perturbations.

Avaya Aura Private Cloud est la solution que vous cherchez. Nous offrons une expérience cloud hybride transparente qui combine le meilleur des solutions sur site et cloud sans interruption de vos services. Un ensemble complet de fonctionnalités de communications unifiées (CU) qui répondent aux attentes des nouveaux modes de travail et des fonctionnalités complètes de centre de contact (CC) font d’Avaya Aura Private Cloud un choix idéal pour les grandes entreprises et les agences gouvernementales qui doivent couvrir un large périmètre géographique, des équipes réparties dans plusieurs pays ou zones géographiques, des environnements complexes et du personnel dédié au centre de contact.

Votre Cloud, comme vous l’entendez

Avaya Aura Private Cloud est une solution complètement managée fonctionnant comme une instance logicielle dédiée hébergée dans des data centres Microsoft Azureoffrant une très grande fiabilité et répartis dans le monde entier. Cette approche libère vos équipes afin qu’elles puissent se concentrer sur des initiatives stratégiques. Vous pourrez ainsi optimiser leur temps et leurs compétences. Facile à utiliser et à gérer, le système ne nécessite pas une formation approfondie. Avaya Aura Private Cloud fournit un chemin adaptatif vers votre cloud avec des options de migration progressive personnalisées adaptées à vos besoins. Vous pouvez réutiliser vos périphériques et points de terminaison compatibles SIP existants, éviter les remplacements coûteux et proposer de nouvelles façons d’interagir avec vos clients.

Tous vos collaborateurs connectés sans effort et en toute sécurité

Alors que les entreprises naviguent dans le paysage en évolution rapide des communications modernes, les communications unifiées (CU) restent un élément essentiel de la réussite. Avaya Aura Private Cloud se trouve à l’avant-garde de cette révolution. Nous proposons aux entreprises des outils de communication fiables, sécurisés et flexibles pour permettre aux équipes de travailler ensemble de manière transparente depuis n’importe où. Avaya Aura Private Cloud offre une suite complète de fonctionnalités UC, y compris la téléphonie et le contrôle des appels basés sur le cloud, la messagerie vocale et la messagerie instantanée, l’engagement d’équipe et les conférences, la mobilité et le travail depuis n’importe où, l’intégration de Microsoft Teams et les appels d’urgence. Avec Avaya Aura Private Cloud, les entreprises peuvent rester connectées et productives où que les membres de leur équipe se trouvent.

Votre centre de contact en toute transparence

Avaya Aura Private Cloud offre des fonctionnalités de centre de contact (CC) puissantes qui aident les entreprises à gérer des volumes élevés d’interactions avec les clients tout en garantissant à ces derniers une expérience transparente. Du routage intelligent basé sur les compétences aux rapports en temps réel et à l’enregistrement des appels intégré, Avaya Aura Private Cloud a tout ce dont une entreprise a besoin pour fournir un service client de premier ordre.

Les capacités du centre de contact d’Avaya Aura Private Cloud peuvent tirer parti de l’IA conversationnelle avancée pour analyser les interactions avec les clients et obtenir des informations sur leur sentiment et leur comportement. Ainsi, les entreprises peuvent améliorer en permanence leur expérience client et acquérir un avantage concurrentiel.

Gardez ce qui fonctionne, ajoutez ce dont vous avez besoin

Avec Avaya Aura Private Cloud, vous pouvez réduire le gaspillage, conserver ce que vous aimez et ne pas remplacer ce qui fonctionne. Avec cette solution, vous pouvez adopter le cloud comme un voyage plutôt qu’une seule destination, réorienter, conserver et protéger vos investissements existants. Cette approche améliore aussi le retour sur les investissements que vous avez déjà réalisés. Cette approche vous permet de profiter des avantages du cloud sans encourir de coûts supplémentaires.

La solution élimine le besoin de remplacements de plate-forme coûteux, réduit les coûts de formation du personnel et les coûts initiaux. Avaya apporte une innovation moins invasive car elle vient en plus de ce qui existe déjà, garantissant une transition en douceur vers votre cloud. Notre architecture cloud hybride agit comme un pont entre vos systèmes existants hébergés sur site et le cloud en offrant une instance unique dédiée sur une infrastructure partagée. Avec une large gamme d’intégrations et un vaste écosystème de partenaires, vous pouvez atteindre l’interopérabilité et la croissance grâce aux API, ce qui fait avancer votre entreprise.

Faire de l’innovation une évolution

L’innovation est un principe fondamental pour Avaya Aura Private Cloud. Les entreprises qui adoptent cette plate-forme investissent dans une solution qui leur permettra de garder une longueur d’avance. Avec son évolutivité, sa sécurité et sa flexibilité, Avaya Aura Private Cloud est conçu pour répondre aux besoins des opérations à grande échelle et à portée étendue. La solution offre des choix de personnalisation. Elle garantit aux entreprises de pouvoir adapter leurs fonctionnalités UC et CC à leurs besoins uniques, leurs exigences de sécurité et leurs mandats réglementaires. Et avec les options hybrides, les entreprises peuvent évoluer dans leur parcours cloud à leur guise, sans interruption. Lorsqu’une performance élevée est exigée sur une grande échelle et avec un objectif d’intégration, lorsque des exigences spécifiques s’allient avec des exigences de sécurité et de conformité, Avaya Aura Private Cloud est le choix idéal.