Migliorare la CX nel settore sanitario

I pazienti si aspettano interazioni fluide, personalizzate ed efficienti con i loro erogatori di servizi, dalla pianificazione degli appuntamenti alla ricezione delle cure e alla gestione dei follow-up. Tuttavia, molte organizzazioni sanitarie continuano a lottare con sistemi frammentati, processi obsoleti e un coinvolgimento digitale limitato.

La piattaforma Avaya Infinity™ sta ridefinendo la CX nel settore sanitario consentendo a fornitori, pazienti ed enti sanitari territoriali di creare un’esperienza connessa e incentrata sul paziente in ogni punto di contatto.

Comprendere la CX nel settore sanitario

La CX nel settore sanitario va ben oltre l’interazione paziente-medico. Comprende ogni punto di contatto digitale e fisico, tra cui:

Pianificazione degli appuntamenti e follow-up

Consulenze virtuali e telemedicina

Portali dedicati ai i pazienti e opzioni self-service

Elaborazione fatturazione e pagamenti

Comunicazione sicura tra fornitori e pazienti

Un’esperienza non coerente può portare a frustrazione dei pazienti, appuntamenti mancati e riduzione della fiducia nelle organizzazioni sanitarie. Ottimizzare la CX assicura un approccio olistico e incentrato sul paziente

Elementi chiave della CX nel settore sanitario

Assistenza incentrata sul paziente

I pazienti oggi richiedono un maggiore controllo sul loro percorso sanitario. Personalizzazione, praticità e accessibilità sono fondamentali per migliorare la soddisfazione e i risultati sanitari. L’AXP consente:

Coinvolgimento dei pazienti basato sull’IA per una comunicazione proattiva

Interazioni omnicanale su canali voce, chat e digitali

Accesso in tempo reale alle cartelle cliniche e ai servizi di supporto

Coinvolgimenti digitali e Telemedicina

L’aumento della telemedicina ha trasformato il modo in cui i pazienti ricevono assistenza. Strumenti di coinvolgimento digitale come videoconferenze, chatbot IA e assistenti virtuali migliorano l’accessibilità riducendo i tempi di attesa. Grazie alla piattaforma basata sull’IA di Avaya, gli operatori sanitari possono:

Offrire consulenze virtuali istantanee

Automatizzare i promemoria e i follow-up degli appuntamenti

Fornire comunicazioni sicure e conformi alle varie normative locali

Sfide nell’implementazione di una CX efficace

Preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy dei dati

Le organizzazioni sanitarie gestiscono i dati altamente sensibili dei pazienti, rendendo la sicurezza e la conformità una priorità assoluta. Avaya Infinity garantisce:

Crittografia end-to-end per comunicazioni sicure con i pazienti

Politiche di sicurezza personalizzabili per soddisfare i requisiti di conformità

Sovranità e controllo dei dati con opzioni di distribuzione on-premise e ibrida

Bilanciare Costi e Qualità

L’implementazione di soluzioni CX moderne richiede investimenti, ma i benefici a lungo termine superano i costi. Semplificare le interazioni con i pazienti riduce il carico amministrativo e i costi operativi, migliorando la qualità delle cure. Le soluzioni Avaya si integrano con i sistemi esistenti, eliminando la necessità di costose transizioni rip-and-replace.

Strategie per migliorare la CX nel settore sanitario

gli operatori sanitari devono adottare soluzioni basate sull’IA, automazione e analisi predittiva per creare un sistema più reattivo ed efficiente. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria, l’implementazione di queste tecnologie garantisce che i pazienti ricevano cure tempestive e personalizzate.

L’analisi predittiva per le esigenze dei pazienti unitamente a processi interni efficienti consentono alle strutture sanitarie di anticipare i problemi prima che diventino critici, migliorando le strategie di assistenza preventiva.

L’automazione basata sull’IA per i processi amministrativi riduce la documentazione, semplifica la pianificazione degli appuntamenti e migliora l’efficienza operativa.

Le interazioni vocali e i chatbot per un supporto immediato migliorano il coinvolgimento dei pazienti, garantendo loro di ricevere risposte a domande comuni senza più lunghi tempi di attesa.

Oltre a queste soluzioni, il coinvolgimento omnicanale, il supporto sanitario virtuale e la condivisione dei dati in tempo reale sono essenziali per modernizzare la CX in questo settore. Sfruttando l’orchestrazione basata sull’IA, Avaya Infinity aiuta le organizzazioni sanitarie a rispondere più rapidamente, a semplificare il coordinamento delle cure e a personalizzare le esperienze dei pazienti, con conseguente miglioramento dell’efficienza e migliori risultati per i pazienti.

L’impatto di una migliore CX sugli esiti sanitari

Un’esperienza sanitaria positiva aumenta la fiducia e la fidelizzazione dei pazienti, portando a una più alta adesione ai piani di trattamento e al coinvolgimento a lungo termine neipercorsi terapeutici. I pazienti che si sentono considerati e supportati hanno maggiori probabilità di:

Seguire i piani di trattamento, portando a migliori esiti di salute e un minor numero di nuovi ricoveri ospedalieri.

Ritornare per le cure di routine, garantendo la continuità dei trattamenti e un intervento precoce quando necessario.

Consigliare gli enti sanitari migliori ad altri, contribuendo alla reputazione e al successo a lungo termine di un ente sanitario.

Avaya Infinity consente un coinvolgimento proattivo e basato sui dati, migliorando l’adesione dei pazienti ai programmi di cura e quindi anche il benessere generale. Inoltre, investire in soluzioni CX di alta qualità riduce il burnout nelle strutture sanitarie e migliora l’efficienza operativa, rendendo più semplice per gli operatori sanitari concentrarsi sulla cura dei pazienti piuttosto che sui compiti burocratico-amministrativi.

L’importanza della CX nel settore sanitario non può essere sottovalutata: è un fattore chiave per la soddisfazione del paziente e per il buono stato di salute complessivo di una comunità.

Il futuro della CX nel settore sanitario

Il settore sanitario sta attraversando una rivoluzione in termini di CX, guidata dalla trasformazione digitale, dal coinvolgimento basato sull’IA e dalla sicurezza nelle piattaforme di comunicazione. Le aspettative dei pazienti si stanno trasformando per includere:

Servizi di telemedicina ampliati e monitoraggio remoto dei pazienti

Diagnostica basata sull’IA e l’analisi predittiva

Sistemi CRM ed ERP integrati per interazioni tra ente e paziente senza interruzioni

Mentre il settore sanitario continua a evolversi, dare la priorità a una migliore CX è essenziale. Avaya Infinity consente alle organizzazioni sanitarie di orchestrare esperienze dei pazienti perfette ed efficienti, garantendo al contempo sicurezza dei dati, conformità ed efficienza operativa.

Sei pronto a migliorare la CX nel tuo settore sanitario? Scopri come Avaya può aiutarti a trasformare le interazioni con i pazienti oggi stesso.