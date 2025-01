Con Avaya Cloud Office puoi perfettamente integrare con facilità le chiamate cloud a Microsoft Teams

Molte organizzazioni trovano che Microsoft Teams soddisfi la maggior parte delle loro esigenze di UC, ma qual è la cosa più importante che manca? Le chiamate PSTN. Per effettuare e rispondere alle chiamate con utenti non Teams con il piano Microsoft 365 E3 è necessario un componente aggiuntivo come Microsoft Teams Phone Standard o Microsoft Teams Phone with Calling Plan, entrambi con un costo aggiuntivo per utente. E se si volessero aggiungere le chiamate a Teams senza una licenza telefonica Teams, garantendo al contempo alta qualità, affidabilità e portata globale? L'integrazione con Avaya Cloud Office è un'opzione decisamente interessante.

Avaya Cloud Office offre tutto ciò che serve per comunicare in modo efficace utilizzando la potenza del cloud. Usufruirai di una voce affidabile e di livello aziendale a un prezzo inferiore (risparmio fino a 21 dollari al mese per utente) e con una portata maggiore (disponibilità in 46 paesi), oltre a funzioni di chiamata e controllo rivoluzionarie all'interno di un ambiente Teams familiare.

Come funziona l'integrazione di Avaya Cloud Office + Teams

Avaya Cloud Office può essere integrato con Teams in due modi:

Usa Avaya Cloud Office come generatore di chiamata incorporato (non è necessaria la licenza per i telefoni Teams)

Se l'azienda dispone di una licenza E3, l'utilizzo di Avaya Cloud Office come generatore di chiamata incorporato è l'opzione di integrazione più economica e valida, poiché l’instradamento diretto richiede l'acquisto di una licenza E5 di Microsoft. Potrai effettuare e ricevere chiamate da Teams con un generatore di chiamata intuitivo, mentre Avaya Cloud Office godrà di una manutenzione esperta e di aggiornamenti automatici sul backend, comprese le patch di sicurezza.

Instradamento diretto (richiede una licenza per telefoni Teams)

Per coloro che desiderano un'esperienza solo Teams, l'instradamento diretto collega le linee telefoniche esterne degli utenti a Teams tramite l'Avaya SBCE (il nostro Session Border Controller), collegato ad Avaya Cloud Office. In questo modo si ottiene la migliore esperienza audio possibile e un'affidabilità del 99,999% (superiore a quella offerta dal più recente SLA di Microsoft) con una maggiore copertura geografica, il tutto a un prezzo inferiore.

Se disponi di un'altra soluzione Avaya come Avaya Aura, Avaya IP Office o Avaya Enterprise Cloud, Avaya offre opzioni di integrazione Microsoft per le licenze E3 ed E5 di queste soluzioni. Potrai sfruttare tutti i vantaggi di Avaya Cloud Office, compresa l'integrazione con Teams, senza interferire con la soluzione di telefonia esistente.

I vantaggi dell'integrazione con Avaya Cloud Office

Avaya Cloud Office offre diversi vantaggi competitivi, tra cui:

Un unico numero per tutte le esigenze di comunicazione, disponibile su tutti i dispositivi

Display heads-up (visualizzazione della disponibilità in tempo reale dei colleghi e gestione di chiamate multiple in arrivo all'interno di Teams)

SMS aziendali senza usare la linea personale

Fax elettronico

Solide analisi della telefonia senza dover acquistare un'altra licenza (come PowerBI)

Il più ampio set di integrazioni telefoniche in UCaaS per ridurre il passaggio da un'applicazione all'altra e migliorare la facilità d'uso. Avaya Cloud Office si integra con oltre 200 applicazioni aziendali dei principali sviluppatori di software. È probabile che la soluzione supporti alcune o molte delle applicazioni di terze parti utilizzate quotidianamente dai tuoi dipendenti. Avaya Cloud Office le riunisce tutte per un'esperienza di comunicazione end-to-end impeccabile.

Avaya Cloud Office può integrarsi con le funzionalità del contact center, fornendo un'unica soluzione per le comunicazioni con i dipendenti e le interazioni con i clienti.

Decidi tu come attivare la voce nell'app di Teams

Combina le funzioni di collaborazione di Teams con le chiamate ad alte prestazioni di Avaya Cloud Office, per uno strumento unico e facile da usare, senza interferire con l'ambiente di lavoro esistente. Scopri di più sull'integrazione di Avaya Cloud Office e Teams con questa rapida panoramica.

Se hai deciso di iniziare a risparmiare e innovare integrando Avaya Cloud Office con Teams, contatta un esperto Avaya.