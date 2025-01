Si Microsoft Teams répond à la plupart des besoins en matière de communications unifiées, il lui manque un élément essentiel : les facultés téléphoniques. Passer et recevoir des appels externes sur le plan Microsoft 365 E3 nécessite un module complémentaire tel que Microsoft Teams Phone Standard ou Microsoft Teams Phone ainsi qu’un “plan d’appel”. Ces 2 éléments représentent un coût additionnel par utilisateur. Que faire si vous souhaitez passer des appels avec Teams sans une licence de téléphonie Teams tout en garantissant une qualité, une fiabilité et une couverture mondiale élevées ? C’est là qu’intervient Avaya Cloud Office®.

Avaya Cloud Office vous offre tout ce dont vous avez besoin pour communiquer efficacement grâce à la puissance du cloud. Vous bénéficierez d’une fiabilité et d’une qualité de vos appels à un prix inférieur (jusqu’à 20 euros d’économie par utilisateur et par mois) avec une plus grande couverture géographique (disponibilité dans 46 pays) ainsi que des fonctionnalités d’appels et de contrôle enrichies tout en restant dans votre environnement Teams.

Comment fonctionne l’intégration Avaya Cloud Office + Teams

Avaya Cloud Office peut être intégrer avec Teams de deux façons :

Avec un numéroteur intégré dans Teams (aucune licence de téléphonie Teams n’est nécessaire)

Si votre entreprise a une licence E3, elle peut passer par Avaya Cloud Office pour le numéroteur intégré ce qui constitue l’option d’intégration la plus économique. Vous pourrez alors passer et recevoir des appels depuis Teams avec un numéroteur intuitif. Aucun impact sur vos licences Microsoft dans ce cas de figure.

Avaya Cloud Office sera géré et automatiquement mis à jour avec notamment les patchs de sécurité.

Direct Routing (nécessite une licence de téléphonie Teams)

Pour une expérience exclusivement centrée dans l’application Teams, le Direct Routing permet de connecter des lignes téléphoniques externes à Teams et d'enrichir le fonctionnel téléphonique grâce Avaya Cloud Office. Vous aurez ainsi la meilleure expérience audio possible et une fiabilité de 99,999% (au-delà du SLA proposé par Microsoft) avec une plus grande couverture géographique et un coût moindre.

D’autre part, en cas de défaillance du service Teams, vous pourrez bénéficier d’un secours naturel du service téléphonique. Chaque utilisateur pourra accéder à une application ACO (client Web, client mobile, etc) pour continuer à émettre et recevoir ses appels de manière transparente.

Si vous avez une autre solution Avaya comme Aura, IP Office, ou Enterprise Cloud, Avaya propose des options d’intégration avec Microsoft pour les suites E3 et E5. Vous bénéficierez de tous les avantages d’Avaya Cloud Office, y compris l’intégration avec Teams sans incidence sur votre solution de téléphonie actuelle.

Les avantages de l’intégration avec Avaya Cloud Office

Avaya Cloud Office offre plusieurs avantages :

Un numéro unique pour toutes vos communications sur tous les terminaux

Présence (visibilité sur la disponibilité de vos collègues en temps réel et gestion de plusieurs appels entrants avec Teams)

Service de fax numérique

Statistiques sur la téléphonie sans avoir besoin d’acheter de licence supplémentaire (comme PowerBI)

Le plus large choix d’intégrations de téléphonie en UCaaS ce qui permet de réduire le passage d’une application à une autre et facilite l’usage. Avaya Cloud Office s’intègre avec plus de 200 applications métiers des principaux éditeurs. Il y a des grandes chances que vos applications métiers quotidiennes figurent parmi elles. Avec Avaya Cloud Office, vous avez alors une expérience de communication de bout en bout sans couture.

Avaya Cloud Office peut s’intégrer avec une solution de centre de contact, vous avez alors une solution unique pour les communications de vos collaborateurs et les interactions avec vos clients.

Vous avez votre mot à dire sur la façon dont votre application Teams gère vos appels

Combinez la collaboration de Teams avec les fonctionnalités de téléphonie enrichies d’Avaya Cloud Office, dans une seule application facile à utiliser – sans incidence sur votre environnement de travail actuel. Pour en savoir plus sur l’intégration d’Avaya Cloud Office avec Teams lisez cette courte présentation.

Si vous êtes prêts à faire des économies et à innover en intégrant Avaya Cloud Office avec Teams, contactez un expert Avaya.