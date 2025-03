Patrick Dennis nommé CEO d’Avaya

-- L’actuel CEO, Alan Masarek, partira à la retraite à la fin de l’année et Patrick Dennis, président du conseil d’administration, est nommé à sa suite –

-- La société met l’accent sur la cohérence dans sa direction stratégique et son engagement envers ses clients --

11 juillet 2024 - Avaya, un leader dans l’expérience client a annoncé que son actuel CEO, Alan Masarek, va prendre sa retraite à la fin de l’année. L'actuel président du conseil d'administration d'Avaya, Patrick Dennis, assumera le rôle de PDG à compter du 1er septembre 2024.

Patrick Dennis apporte 30 années d’expérience éprouvée dans la direction transformationnelle des entreprises, de SaaS, de la cybersécurité et des communications. Il occupe actuellement le poste de CEO de Venafi, une société de cybersécurité qui est en cours d’acquisition par CyberArk. A ce poste, il a été moteur de l’innovation, de la croissance et de la réussite des clients.

« Je suis honoré et ravi de diriger Avaya dans cette nouvelle étape de son voyage, en m’appuyant sur les solides fondations posées par Alan et l’équipe de direction », déclare Patrick Dennis. « Avaya possède désormais une force financière et un leadership dans son secteur d’activité. Notre stratégie trouve un écho auprès des clients du monde entier, qui peuvent avoir confiance dans la cohérence de l'orientation stratégique d'Avaya et dans son engagement à assurer leur réussite à long terme. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour accélérer cette dynamique sur le marché ».

Avant de rejoindre Venafi, Patrick Dennis était PDG d'ExtraHop, dont la taille a presque doublé pendant son mandat et qui a été saluée par l'industrie pour son leadership en matière d'intelligence artificielle. Il a également été PDG d'Aspect Communications (une multinationale qui vend des logiciels d'expérience client aux grandes entreprises, aujourd'hui connue sous le nom d'Alvaria) et de Guidance Software, et a occupé plusieurs postes de direction chez EMC et Oracle Corporation.

Le départ à la retraite d’Alan Masarek intervient à l'issue d'une transformation réussie de l'entreprise sur huit trimestres, qui a permis d'établir le plan stratégique d'innovation et de croissance d'Avaya et de positionner fermement l'entreprise en tant que leader dans le domaine de l’expérience client. Patrick Dennis est devenu président du conseil d'administration d'Avaya lorsque la société a émergé de sa recapitalisation en mai 2023, et a été un partenaire proche d’Alan Masarek et de l'équipe de direction dans le développement de la stratégie et des plans de croissance d'Avaya. Ainsi, la succession repose sur une vision commune de l'orientation stratégique, de l'innovation et de la croissance à long terme d'Avaya.

« Il y a deux ans, j’ai repris mon activité pour aider Avaya à aller de l'avant, sachant que la société possédait une énorme opportunité : une technologie formidable avec une énorme base de clients, un écosystème

massif de partenaires, une large base de revenus et une marque technologique emblématique », déclare Alan Masarek. « Travailler en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante d'Avaya, le conseil d'administration, nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires a été une expérience extrêmement enrichissante, et je suis fier de ce que nous avons accompli tous ensemble pour mettre Avaya sur la voie d'une réussite solide et constante. Et, bien qu'il reste certainement beaucoup à faire, la nouvelle position de force d'Avaya, combinée à la capacité unique de Patrick à diriger l'entreprise, me donne l'occasion de retourner à la retraite, pleinement confiant dans la capacité de Patrick à mener Avaya vers une croissance et une innovation futures à long terme. »

Une dynamique continue

Au cours des deux dernières années, Avaya a procédé avec succès à une recapitalisation et à un repositionnement stratégique de sa proposition de valeur pour le client et de sa promesse de marque. Plus récemment, l'entreprise s'est lancée dans une vaste transformation opérationnelle dans chaque domaine fonctionnel et s'est concentrée sur le renforcement de sa culture, soutenue par une nouvelle équipe de direction, et sur l'amélioration des talents dans l'ensemble de l'entreprise.

Avaya a continué d'innover dans son portefeuille de solutions de communication et de services dans le cloud, y compris Avaya Experience Platform. La société a respecté ses feuilles de route en matière de produits et a tracé la voie à suivre pour Avaya en tant que leader dans le domaine de l’expérience client.