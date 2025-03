Avaya poursuit la transformation de son équipe dirigeante avec la nomination d'une Chief People Officer

Kamilah Thomas apporte une grande expérience à Avaya en continuant à faire évoluer la culture de l'entreprise tout en améliorant l'alignement des personnes et des processus.

Avaya, leader mondial des solutions de communication et d’expérience client, a annoncé la poursuite de la transformation de son leadership avec la nomination de Kamilah Thomas, qui a rejoint l'entreprise le 3 juin en tant que Senior Vice President et Chief People Officer (CPO). Basée au siège social d'Avaya à Morristown, dans le New Jersey, elle reportera directement au PDG d'Avaya, Alan Masarek.

Kamilah Thomas apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la direction des ressources humaines et de la transformation des entreprises. Elle pilote la transformation de l'organisation et de la culture des ressources humaines d'Avaya à l'échelle mondiale afin de faire progresser la démarche “Destination Place to Work” de l'entreprise. En effet, cette nomination marque une nouvelle étape dans la mission permanente de l'entreprise visant à promouvoir une culture de haute performance. Kamila Thomas dirige les initiatives favorisant la diversité, l'équité, l'inclusion et le sentiment appartenance (DEI&B) chez Avaya, y compris les groupes de ressources des collaborateurs Avaya United. Son objectif est de créer un environnement de travail toujours plus équitable et inclusif.

«L’expérience riche de Kamilah dans la transformation des organisations et la mise en place de cultures inclusives correspond parfaitement à Avaya», a déclaré Alan Masarek, PDG d'Avaya. « Sa direction sera déterminante pour faire progresser Avaya alors que nous accélérons l'évolution de notre espace de travail vers un environnement plus dynamique où chaque collaborateur peut s'épanouir.»

Avant de rejoindre Avaya, Kamilah Thomas était SVP, People and Workplace Experience chez Roku. Elle a réussi à augmenter les effectifs de l'entreprise de 56 % tout en contribuant à sa rentabilité. Avant Roku, elle a occupé le poste de Chief People Officer chez Dow Jones & Company, où, en collaboration avec la direction, elle a joué un rôle essentiel dans la transformation de l'organisation en une entreprise « digital-first/forward », tout en accompagnant plus de 7000 employés répartis sur 50 marchés. Chez A+E Networks, elle était co-responsable du département People & Culture, où elle a facilité la transition du PDG et dirigé la transformation des ressources humaines pour plus de 2000 salariés.

Kamilah Thomas siège au conseil d'administration de MasterCraft Boat Holdings, Inc. (NASDAQ : MCFT) au sein du comité de rémunération et de gouvernance d'entreprise et du comité de nomination.

Elle rejoint Avaya au lendemain d'Avaya ENGAGE®, le premier événement où convergent les clients soucieux de leur Expérience Client (CX), renforçant l'engagement inébranlable de l'entreprise à façonner l'avenir du CX d'entreprise à travers non seulement ses solutions, mais aussi ses collaborateurs.

Avaya attache une attention particulière à la formation de ces collaborateurs et a notamment mis en place une initiative suivie par l’ensemble des salariés afin de renforcer la confiance au sein de l’entreprise (Speed of Trust) entre collègues, services et lignes hiérarchiques.