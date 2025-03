Avaya et IAUG (International Avaya User Group) annoncent le lancement des CX Force Awards 2024 : une mise en lumière de l’excellence en matière d’expérience client

Une reconnaissance pour les professionnels de l’expérience client qui transforment l’engagement des clients dans tous les secteurs d’activité. Les nominations sont maintenant ouvertes.



Paris, France, le 26 mars 2024 - Avaya, spécialiste mondial de la communication unifiée, a annoncé aujourd’hui le lancement de la première édition des CX Force 2024 awards, qui récompensent les innovateurs, stratégistes et pionniers qui transforment l’univers de l’expérience client. Cette édition est organisée en partenariat avec l’IAUG (International Avaya User Group), le club utilisateur d’Avaya, et co-sponsorisée par Constellation Research, entreprise de recherche et de conseil sur la technologie de la Silicon Valley.

Parce que pouvoir créer des expériences marquantes et significatives est essentiel, ces récompenses visent à reconnaître les efforts en matière d’innovation et les réalisations de ceux qui sont à l’avant-garde de la relation client. Ces récompenses seront remises aux lauréats lors d’une cérémonie qui mettra en avant les réalisations des professionnels et de leur organisation, des histoires qui reflètent leur passion pour la création des meilleures expériences possibles. Les organisations du monde entier peuvent candidater du 18 mars au 15 avril 2024.

Les différentes catégories reflètent les multiples facettes de l’innovation de l’expérience client :

CX for Education : améliorer les parcours d’apprentissage

Pour toutes les organisations qui encouragent l'innovation dans le domaine de l'éducation afin d'éliminer les obstacles et de créer des expériences d'apprentissage transparentes. Grâce à des approches de pointe et à l'utilisation de la technologie et des solutions innovantes d'Avaya, ces visionnaires créent de nouveaux paradigmes pour l'excellence éducative, rendant l'apprentissage plus accessible, plus engageant et plus efficace pour les étudiants du monde entier.

CX for Employees : définir le futur du travail

Des champions du changement qui redéfinissent l'essence de la collaboration et de l'engagement sur le lieu de travail grâce à leur pensée innovante et à leur utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience des collaborateurs. En favorisant une culture de la connectivité et en intégrant la technologie et les solutions avancées d'Avaya, ces leaders améliorent la productivité et le bien-être de leurs environnements de travail, redéfinissant ainsi le concept même du travail à l'ère du digital.

CX for Healthcare : être à l’avant-garde des soins centrés sur le patient

Des acteurs à la pointe de l'innovation en matière de soins de santé qui utilisent les solutions d'Avaya pour placer les patients au cœur de chaque décision et interaction. En se consacrant à l'amélioration des parcours de soins et en adoptant la technologie, ils ré-imaginent les soins aux patients, en veillant à ce qu'ils soient toujours plus réactifs, plus empathiques et plus personnalisés.

CX for Good : créer un impact social

Des visionnaires qui tirent parti de la puissance de la technologie de l'expérience client et des offres de solutions d'Avaya pour susciter des changements positifs dans la société. Que ce soit par le biais d'initiatives à but non lucratif ou de stratégies commerciales axées sur l'objectif, ces leaders utilisent leurs compétences pour mieux servir les communautés, prouvant ainsi qu'une excellente expérience client peut être une force pour le bien dans le monde.

CX for Growth : Driving Business Success through CX

Des stratèges qui reconnaissent le pouvoir de transformation de l'expérience client dans la croissance de l'entreprise et qui recherchent l'excellence dans ces deux domaines grâce à une technologie innovante et aux solutions d'Avaya. En plaçant le client au centre de leur stratégie commerciale, ils ont non seulement atteint une croissance remarquable, mais ont également établi de nouvelles normes en matière de satisfaction et de fidélisation de la clientèle.

CX for Transformation : mener le changement en s’appuyant sur l’expérience

Des innovateurs qui ont su mener leurs organisations vers le succès en intégrant un état d'esprit axé sur l'expérience dans leurs opérations, exécutées par le biais des plateformes et des intégrations d'Avaya. Leurs efforts ont révolutionné la façon dont leurs organisations s'engagent avec les clients et les employés, conduisant à des niveaux d'engagement et de leadership sans précédent dans leurs domaines respectifs.

Rising CX Superstar : les futurs leaders

Des talents émergents qui font des vagues dès le début de leur carrière et qui promettent de faire progresser l'innovation en matière de CX en utilisant les solutions et les technologies avancées d'Avaya. Avec une perspective nouvelle et un engagement inébranlable pour l'innovation, ces étoiles montantes laissent déjà leur marque, promettant un avenir brillant pour le monde de l'expérience client.

Chaque candidature sera évaluée sur la base des réalisations des candidats, de l’aspect innovant de leur stratégie en matière d’expérience client, de l’impact tangible de leur travail, des défis qu’ils ont relevés et du rôle joué par la technologie d’Avaya dans ces réalisations. Le spécialiste mondial de la communication unifiée recherche des candidats qui font preuve d’un haut niveau d’innovation, de créativité et de leadership dans le domaine de l’expérience client, en particulier auprès de ceux qui utilisent ou connaissent les solutions Avaya.

« L’expérience client représente la façon dont les grandes marques se développent, se différencient et gagnent dans l’économie de l’expérience. Il est naturel pour Avaya de mettre en évidence les réussites, les efforts et les réalisations des professionnels qui suscitent des performances exceptionnelles grâce à l’utilisation de solutions CX, » explique Marylou Maco, Chief Revenue et Customer Experience Officer de Avaya. « Nous sommes fiers que ce programme de récompenses mette en avant le travail des professionnels de l’expérience client. Ils créent la feuille de route pour la nouvelle ère de solutions et de capacités d’expérience client de haut niveau et sont à l’origine de la réinvention de l’industrie. »



Ray Wang, PDG de Constellation Research, société de recherche et de conseil en technologie qui accompagne les entreprises dans la transformation stratégique de leurs activités grâce à l'adoption précoce de technologies exponentielles, a déclaré : « L'économie de l'expérience client d'aujourd'hui est alimentée par le travail d'une main-d'œuvre professionnelle innovante, toujours concentrée sur l'exploitation des technologies alimentées par l'IA pour aider les marques à fournir des services compétitifs à leurs clients. Le leadership de longue date d'Avaya en matière de solutions de centres de contact favorise l'expérience client pour leurs clients, et nous sommes fiers de nous joindre à Avaya pour aider à reconnaître le travail important de cette nouvelle génération de champions de l'expérience client. »

Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de Liz Miller, vice-présidente et analyste principale chez Constellation Research, Josh Mueller, vice-président et directeur du marketing, et directeur général du matériel chez Avaya, Lori Wodrich, présidente de l'International Avaya User Group et Katie Linendoll, experte en technologie et personnalité télévisuelle récompensée par un Emmy Award. Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix à Denver, à l'occasion de la conférence annuelle ENGAGE d'Avaya, le 15 mai 2024.

Pour en savoir plus sur ces awards et sur comment postuler, cliquez ici .