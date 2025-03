Avaya conclut un partenariat avec Microsoft pour proposer les solutions Avaya OneCloud™ sur Microsoft Azure

Avec cet accord, les clients pourront accélérer leur transformation digitale dans le Cloud

Paris, le 10 mai 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), leader mondial de solutions pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration, et Microsoft Corp. étendent leur partenariat global en associant le portefeuille Avaya OneCloud™ à Microsoft Azure afin de fournir aux organisations davantage d’options pour accroître leur productivité et l’engagement client avec encore plus de fiabilité, d’agilité et d’évolutivité. Fort du succès du Centre de Contact “As a Service” (CCaaS) Avaya OneCloud™ disponible sur Azure, Avaya étend maintenant son partenariat pour inclure le portefeuille Avaya OneCloud sur Azure, pour les clients qui veulent une flexibilité maximale pour déployer un environnement Cloud hybride, public ou privé.

« Notre partenariat stratégique avec Microsoft est une étape importante dans notre transformation vers un modèle Cloud, » explique David Austin, Senior Vice President, Stratégies et Alliances à Avaya. « La présence globale de Microsoft contribue à assurer que nos clients en commun pourront déployer les solutions OneCloud rapidement dans l’environnement Cloud de leur choix avec vitesse, agilité et des coûts compétitifs. Cela représente une formidable opportunité pour les clients d’accéler leur transition vers le Cloud tout comme pour Avaya qui peut étendre ainsi son champ d’action sur le marché grâce aux efforts que nous avons identifiés avec notre partenaire de confiance. »

« Un grand nombre de nos plus grands clients ont standardisé leurs solutions de communications Avaya et avec la disponibilité d’Avaya OneCloud sur Microsoft Azure, ils peuvent ainsi bénéficier de leurs investissements tout en accélérant leur transition Cloud, » ajoute Casey McGee, Vice Président, Global ISV Partner Sales, Microsoft. « Ensemble, nous travaillons à aider nos clients dans le monde entier à transformer leurs entreprises, et conduire leur transformation numérique et mettre en place la migration des workloads plus rapidement. C’est une opportunité significative, particulièrement pour les clients Microsoft qui migrent de plus en plus de workloads sur Azure. »

Avaya OneCloud est une plateforme qui permet aux organisations de composer des expériences uniques, modernes et personnelles qui répondent aux besoins en évolution constante des clients et des collaborateurs. Les organisations peuvent mettre à disposition de nouvelles expériences et de nouvelles fonctionnalités dans leurs solutions en place de plus en plus rapidement. Elles peuvent aussi permettre à leurs collaborateurs d’être plus productifs tout en adoptant de nouvelles façons de travailler et de surprendre positivement leurs clients dans chaque interaction.

Avaya possède le status de co-vendeur. Ainsi, Avaya peut travailler directement avec les équipes commerciales et les partenaires de Microsoft sur des opportunités communes de vente. Ce partenariat stratégique facilite en plus pour les clients de bénéficier de leurs investissements dans les technologies Microsoft pour accélérer la migration des communications et des workloads de centre de contact vers Azure.

« L’ajout de Avaya OneCloud à la Marketplace Microsoft Azure offre aux clients l’agilité nécessaire pour créer des expériences de communication et de collaboration avec des approches de Cloud hybride, privé ou public pour offrir les plus larges options pour répondre aux besoins des organisations, » commente R “Ray” Wang, CEO de Constellation Research, Inc. « En s’associant avec Microsoft à la fois sur le mise ne œuvre et la commercialisation, Avaya accroit sa base de clients et dispose d'un nouveau canal important pour diffuser sa proposition unique d'agilité et d'expérience. En outre, les entreprises bénéficient de l'expertise de ces deux leaders mondiaux pour faire avancer leur programme d'innovation. »

Outre la fiabilité et l’évolutivité de Microsoft Azure, les clients d’Avaya CCaaS bénéficient d’un accès à la puissance de la technologie IA de centre de contact Nuance avec OneCloud. « Les capacités combinées de Microsoft et Nuance apportent aux client d’Avaya la flexibilité pour créer et proposer des interactions clients intelligentes, personnalisées et impactantes avec une protection de l’investissement sur le long terme et un contrôle de leurs données, » ajoute Tony Lorentzen, Senior Vice Président of Intelligent Engagement Solutions de Nuance, a Microsoft company.

Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre de la relation de longue date qu'Avaya entretient avec Microsoft. Ensemble, Avaya, Microsoft et Nuance assurent une véritable intégration, couvrant non seulement l'application de centre de contact elle-même mais aussi les plateformes de communication sous-jacentes. Les clients d'Avaya OneCloud CCaaS bénéficient d'une meilleure connaissance des clients grâce aux données CRM conservées dans Dynamics 365, et profitent des puissantes capacités d'intelligence artificielle de Microsoft via Azure Cognitive Services. Plus tard dans l’année, Avaya prévoit d'étendre les capacités de OneCloud CCaaS avec l'intégration de Microsoft Teams, permettant aux clients d'utiliser plus largement l'expertise et les connaissances de l'ensemble de leur organisation dans le service client via le centre de contact.

