Avaya annonce le lancement de son Agent Virtuel personnalisable et prêt-à-déployer

Paris, le 26 avril 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), leader mondial de solutions pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration, a annoncé aujourd’hui avoir enrichi sa solution Avaya OneCloud™ avec un nouveau service d’Agent Virtuel qui permet de réduire considérablement la complexité liée à la virtualisation des interactions clients. L’Agent Virtuel Avaya est un service personnalisable et prêt-à-déployer qui offre aux entreprises tous les avantages des expériences de communication virtuelles basées sur l’IA – faisant passer immédiatement leur expérience client à un niveau supérieur. L’Agent Virtuel Avaya est disponible dans 11 pays dont la France.

Une étude récente menée par Avaya en collaboration avec Ipsos révèle qu’en fonction de leur dernière interaction avec un chatbot, seul un client sur trois recommanderait l’entreprise à d’autres. Cela s’explique par le fait que seulement 50% d’entre eux ont eu une réponse à leur question ou à leur problème. Ce résultat mitigé est dû en partie à la complexité liée au développement de solutions d’agents virtuels efficaces.

L’Agent Virtuel supprime cette complexité en permettant aux entreprises de déployer rapidement des agents dans le Cloud, en libre-service, pré-construits par Avaya au lieu de les créer de toutes pièces. Il s’appuie sur la plateforme Avaya OneCloud™ Experience, qui réimagine la composabilité des communications en offrant aux clients la possibilité de construire leurs propres flux de travail ou de souscrire à des expériences préconstruites. Les interactions des entreprises avec leurs clients seront alors non seulement plus performantes mais aussi plus engageantes pour capturer plus de temps et d’attention du client. La communauté Avaya Experience Builders™ peut accompagner les entreprises à démarrer ou à répondre à des demandes de déploiement plus avancées.

Principales fonctionnalités et avantages de l’Agent Virtuel Avaya :

Configuration facile à partir de modèle d’utilisation en mode Low-Code No-Code

Interface unique et conviviale qui supprime le besoin de ressources en développement et en formation.

Ajout facilité des fonctionnalités d’IA pour permettant des conversations plus proches de l’humain

Prise en charge de 20 langues dont le français.

« Aujourd’hui, l’expérience est au centre de tout, et les entreprises doivent proposer un tout nouveau niveau de réactivité qui s’adapte aux besoins changeants de leurs clients et de leurs collaborateurs, dans l’instant », explique Simon Harrison Senior, Vice President et Chief Marketing Officer d’Avaya. « Avec l’Agent Virtual Avaya, les organisations peuvent rapidement composer les interactions dont elles ont besoin pour assurer des expériences plus engageantes et plus mémorables. »

« Avec ce nouvel Agent Virtuel, Avaya fournit un élément essentiel aux solutions de ses partenaires », ajoute Sebastian Anthony Corriere KMP, NPS, Fondateur et Stratège en chef du Centre de Contact et de l’Expérience Client chez VesuvITas. « Toutes les entreprises et tous les secteurs d’activité repensent l’expérience client et collaborateur, et l’agent virtuel aide la communauté des partenaires comme VesuvITas à construire les expériences uniques que chaque entreprise souhaite créer pour ses clients. En s’appuyant sur les dernières technologies d’IA, l’Agent Virtuel Avaya enrichit les centres de contact et l’engagement client avec des solutions de nouvelle génération, rapides et faciles à concevoir et à mettre en œuvre. »

« En quelques minutes, ce service offre ce qu’une entreprise typique mettrait des semaines à développer,”, précise Karen Hardy, VP Product Management chez Avaya. « L’Agent Virtuel Avaya gère la voix, la téléphonie et la reconnaissante vocale, et orchestre tous les processus essentiels pour faciliter la création d’expériences à base de voix naturelle, de SMS ou d’IA. Pour les entreprises et la communauté de développeurs, en plus de réduire immédiatement le volume des appels vers les agents en direct, de diminuer les temps d’attente moyens, et d’augmenter la productivité et l’efficacité des agents, c’est la possibilité d’élever l’expérience client pour renforcer l’engagement auprès de leurs marques. »