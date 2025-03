Avaya et Alcatel-Lucent Enterprise annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation vers le cloud de leurs clients.

Paris, le 30 mars 2022 – Avaya (NYSE: AVYA), leader mondial de solutions pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration, et Alcatel-Lucent Enterprise, leader international de solutions de communication d’entreprise, réseaux et cloud de l’ère numérique, annoncent leur partenariat stratégique à l’échelle mondiale. Ainsi, les solutions composables Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service) seront disponibles pour les clients d’ALE alors que les clients d’Avaya bénéficieront des solutions réseaux de l’ère numérique d’ALE.

Selon les termes du partenariat, ALE pourra commercialiser Avaya OneCloud CCaaS, qui propose des fonctionnalités de pointe en matière d’Intelligence Artificielle (IA), de sécurité et d’identité, de Workforce Engagement Management (WEM) et de service client. Avaya offrira pour sa part à ses clients les solutions de réseaux de l’ère numérique d’ALE, couvrant tout le spectre des technologies de connectivité filaire et sans fil avec des services de pointe en matière de gestion des plateformes cloud, permettant aux entreprises de bénéficier des dernières évolutions technologiques en matière d’IoT, des workflows numériques, de mobilité sécurisée, et d’IA pour l’automatisation de leur réseau.

« Nous sommes ravis de nous associer à Avaya afin de proposer à nos clients une offre CCaaS leader sur le marché et accroître le rayonnement commercial de nos solutions réseaux de l’ère numérique » affirme Jack Chen, PDG d’ALE. « L’extensibilité et la composabilité de la plateforme Avaya OneCloud CCaaS nous permet de collaborer avec un écosystème de partenaires phares afin de créer avec Avaya les expériences les plus poussées répondant aux besoins des clients. »

« Nous sommes enchantés de nous allier à ALE afin d’offrir notre solution OneCloud CCaaS à leur base de plus d’un million de clients internationaux et à leurs 3000 partenaires, tout en renforçant notre offre avec les technologies réseau d’ALE, » ajoute Jim Chirico, Président et PDG d’Avaya. « Le partenariat que nous annonçons aujourd’hui est extrêmement complémentaire et nous sommes convaincus que cela représente une belle opportunité pour les clients d’Avaya et d’ALE d’accélérer leur transition vers le cloud, en déployant des technologies cloud de pointe proposées par les deux leaders mondiaux. »

Les professionnels du monde entier pourront finaliser leur transformation numérique et leur transition vers le cloud en fournissant des expériences clients différenciées et une meilleure expérience utilisateur à leurs collaborateurs.

« L’intégration d’ALE à l’écosystème de OneCloud CCaaS d’Avaya reflète la forte croissance de l’offre cloud d’Avaya, ainsi que sa stratégie payante visant à proposer une architecture composable pour l’ « Experience Economy" , » indique Zeus Kerravala, Fondateur et directeur-analyste de ZK Research. « ALE bénéficie également de l’écosystème grandissant de partenaires “Experience Builders“ d’Avaya, et d’augmenter sa base clients avec des sociétés ayant besoin de support à tous les niveaux de leur stratégie de migration dans le cloud. Dans le même temps, les solutions d’Avaya seront enrichies avec le portefeuille des solutions réseau de l’ère numérique d’ALE, incluant leur solution de connectivité IoT. Cette combinaison des solutions d’ALE de gestion de l’IoT de bout en bout, auquel s’ajoute l’ensemble du portefeuille réseau, associé à la plateforme OneCloud Experience offrira à leurs clients une capacité inégalée de composer le « future of work », de connecter tous les éléments de l’entreprise, de servir le « everything customer » et faire la différence dans l’ « Experience Economy" . »

A propos d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions et services ALE d’infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçus pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité.

Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus d’un million de clients dans le monde entier. Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3400 partenaires commerciaux dans le monde, permettant ainsi une proximité locale.

Pour de plus amples informations : https://www.al-enterprise.com/fr-fr