Les entreprises les plus performantes se concentrent sur l’expérience totale d’après une étude Avaya

Paris, le 18 mars 2022 –Avaya (NYSE : AVYA), éditeur mondial de solutions pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude menée en ligne par IDG Communications au troisième trimestre 2021, indiquant que les entreprises les plus performantes reconnaissent que l'orientation client implique une interconnexion entre le client, l'agent, l'utilisateur et la multi-expérience. Les meilleurs résultats pour le client se produisent lorsque les outils et la stratégie se croisent et se concentrent sur cette interconnexion pour offrir une expérience totale supérieure.

Selon les résultats1 , la plupart des entreprises estiment que l'expérience client est une partie intrinsèque de leur marque et qu'il incombe à chacun de la défendre au sein de l'organisation. Elles s'accordent également sur le fait qu'une bonne expérience client comprend des employés responsabilisés (expérience des employés) pour 82 % ; des interactions mémorables et personnalisées dans les moments qui comptent (expérience multiple) pour 83 % ; et des 'interactions humaines avec celles des données et de la technologie (expérience des utilisateurs) pour 83 %. Un peu plus de la moitié (59 %) des répondants indiquent qu'ils obtiennent des résultats adéquats pour chacun de ces aspects de l'expérience totale.

Il n'est pas surprenant que l'orientation client soit liée à de bonnes stratégies d'expérience et de communication. Pourtant, seuls 60 % des entreprises interrogées déclarent avoir une stratégie cohérente d'interaction avec les clients. La plupart des entreprises utilisent les outils et les plates-formes de support client standard, tels que l'e-mail, le téléphone et les médias sociaux. Celles qui ont obtenu un score plus élevé en matière d'expérience totale mettent à la disposition de leurs employés des outils et des plateformes plus récents (plateformes de messagerie, chat vidéo, chatbots et assistants virtuels) qui simplifient l'assistance et transforment les expériences des clients. Ils utilisent également des outils analytiques plus complets.

71% des entreprises qui obtiennent de bons résultats en matière d'expérience totale et 74 % de celles qui ont de bonnes stratégies d'interaction sont plus susceptibles de disposer de la bonne technologie de connaissance du client. 97 % des entreprises affirment que des employés dotés de la bonne technologie peuvent transformer les expériences des clients. Les bons outils de communication et de collaboration donnent à chacun les moyens d'agir. Offrir aux clients et aux employés une solution de communication plus large permet à chacun de communiquer d'une manière qui répond à ses besoins.

« Une approche monolithique, à taille unique, ne répond pas au large éventail de besoins des entreprises et de leurs parties prenantes », déclare Simon Harrison, Senior Vice President and Chief Marketing Officer chez Avaya. « Lorsque les entreprises combinent intentionnellement la pensée du client, de l'employé, de l'utilisateur et de la multi-expérience, elles peuvent réaliser exactement ce qui est nécessaire à chaque interaction. »

[1] Méthodologie du sondage/Qualifications de l'échantillon : Du 12 août 2021 au 15 septembre 2021, IDG Communications a mené une enquête en ligne auprès d'entreprises mondiales comptant au moins 500 employés, de niveau cadre ou supérieur, travaillant dans le domaine de l'informatique, de l'expérience client ou des opérations et devant comprendre l'expérience client. Un total de 469 répondants qualifiés ont participé à l'enquête mondiale.

IDG Research est une société de recherche à service complet, qui fournit un large éventail de services aux spécialistes du marketing technologique afin de les aider à élaborer une stratégie marketing et à alimenter le développement de contenu. En tant que division d'International Data Group (IDG), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services marketing, IDG Research apporte à ses clients les ressources et l'expérience d'une grande entreprise mondiale sous la forme d'une petite entreprise axée sur le client.