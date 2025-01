Ne cherchez plus la solution de communications Cloud qui répond à tous vos besoins de collaboration et d’échange quel que soit l’endroit d’où vous travaillez. Elle est ici, maintenant. Avaya Cloud Office® by Ring Central est bien plus qu'un simple système téléphonique ; c'est une solution de communications unifiées polyvalente qui s’appuie sur la puissance du Cloud.

Ce qu’il faut savoir à propos des plateformes de communication Cloud

Aujourd’hui, les entreprises font évoluer leurs process, qu'il s'agisse de recrutement et de l’intégration de nouveaux talents, bureau ou à distance, ou de trouver les moyens les plus efficaces de communiquer avec les différents départements, collaborateurs et même clients pour les tâches quotidiennes. Une plateforme de communication Cloud fournit tout ce dont les collaborateurs d’une société ont besoin pour communiquer efficacement, le tout à partir d’un seul appareil, où qu'ils se trouvent. Cette simplification des communications permet non seulement de fluidifier les opérations au sein d'une organisation, mais aussi de réaliser des économies.

Fonctionalités pour des entreprises de toutes tailles

Si vous parlez aux grandes entreprises qui ont mis en place des process homogènes et efficaces aujourd'hui, elles utilisent toutes une forme ou une autre de communication Cloud. Les appels, le chat et les réunions deviennent plus faciles quand on peut combiner tous les modes de communication dans un seul outil facile à utiliser. Les entreprises constatent qu'elles peuvent facilement révolutionner leur système de communication simplement au travers d’un espace de travail numérique ou Digital Workspace.

En outre, avec le télétravail à temps plein ou en mode hybride, nos façons de travail ont changé. Et la vie n'a, d'une certaine manière, jamais été aussi facile. La suppression des trajets entre le domicile et le bureau a permis aux travailleurs non seulement de récupérer du temps supplémentaire, mais aussi d'être plus productifs pendant leurs heures de travail. Des personnes plus heureuses signifient des collaborateurs plus engagés, avec un impact positif sur l’entreprise.

Un exemple concret

L'an dernier, la Nicholls State University , située en Louisiane, a dû repenser sa façon de dispenser ses cours en les « diffusant » pour la première fois en dehors du campus. Elle a pu maintenir la connexion grâce au Cloud. Avant Avaya Cloud Office, l'université ne disposait d'aucune solution pour le travail à distance et avait besoin d'une plus grande agilité pour s'adapter aux besoins de ses étudiants et de son personnel. La transition vers une plateforme de communications Cloud lui a fourni une solution de travail à distance, permettant les appels, la messagerie, les réunions et une plus grande collaboration entre le corps enseignant et le personnel de l'université, tout en maintenant la communication avec les étudiants. Regardez leur témoignage sur Avaya Cloud Office .

“Nous avons migré vers la solution Avaya Cloud Office, ce qui a constitué un progrès considérable grâce à une solution beaucoup plus diversifiée pour notre université.”

Slade Besson, Directeur Réseaux et Communication, Nicholls State University

Appeler avec la voix et la vidéo

Vous vous souvenez de cette blague sur le fait d'avoir un téléphone qui fait tout sauf téléphoner ? Ce n'est pas le cas avec Avaya Cloud Office. Vos collaborateurs peuvent être rassurés en sachant qu'une plateforme de communication Cloud fonctionnera où qu’ils se trouvent, que ce soit au bureau, en déplacement ou à la maison. Désormais, les appels sont en HD. Ainsi, tous les interlocuteurs reçoivent un signal clair et net, sans friture ni interruption de la conversation.

Messagerie

La messagerie est un élément clé de la technologie actuelle qui permet aux collaborateurs de travailler de n'importe où dans le monde, même lorsqu'ils sont en « tracances ». Parfois, un changement de décor suffit à susciter l'inspiration, à trouver un équilibre et à obtenir de meilleurs résultats. Grâce à la messagerie, des équipes entières peuvent se connecter à travers le monde, envoyer des messages internes ou participer à des chats de groupe. Les messages s’échangent au travers de l’application Avaya Cloud Office sur presque tous les appareils utilisés par vos collaborateurs.

Meeting

Avec la visioconférence, les réunions deviennent simples pour tout le monde, partout dans le monde. Et contrairement à ce qui se passe dans une salle de conférence quand on essaie de faire fonctionner tous les équipements, le partage de présentation, de documents et d’autres contenus se fait simplement à partir de l’ordinateur portable d’un des participants. Les salles de réunion virtuelles vous permettent de collaborer lorsque vous êtes au bureau ou depuis votre domicile en toute transparence. Et les participants peuvent facilement rejoindre la réunion à tout moment, qu’elle soit programmée à l’avance ou organisée à l’improviste.

Analyses

Avec les données sur les communications dans votre entreprise, vous êtes à même de comprendre le fonctionnement de votre entreprise et d’améliorer la façon de travailler de vos collaborateurs.

Par exemple : combien de temps faut-il pour répondre à un appel d’un client ? Combien de temps vos clients sont-ils mis en attente ? Combien avez-vous d’appels perdus par jour ? Nous connaissons tous l’importance de bien comprendre les statistiques sur son activité – même si le reporting n’est pas nécessairement de votre ressort – afin d’optimiser chaque canal, chaque process et chaque étape. Vous pouvez alors vous appuyer sur des données précises pour bâtir le meilleur plan pour atteindre vos objectifs de développement.

Intégration applicative

De nombreuses entreprises utilisent déjà plusieurs solutions de communication depuis la visioconférence à la messagerie instantanée et de la gestion des tâches aux systèmes de communication et parfois avec plusieurs applications pour le même type de besoin. Ces différentes solutions peuvent être nécessaires en raison de règles et de règlementations internes. Parfois, les conversations avec les clients nécessitent simplement une application spécifique. Pour s’y retrouver, la solution consiste à mettre fin à cette prolifération technologique en regroupant tous vos outils dans un seul espace numérique ou Digital Workplace. C’est là qu’intervient la partie “unifiée” des communications unifiées.

Avaya Cloud Office s’intègre avec Avaya Experience Platform pour former une solution unique, socle d’une expérience totale quelle que soit la manière dont vous gérez les interactions avec vos clients. Cette solution complète bénéficie à la fois à vos clients et à vos collaborateurs.

En outre, notre solution de communications unifiées s’intègre avec plus de 200 applications métiers parmi les principaux éditeurs. Il y a de fortes chances pour que nous prenions en charge un grand nombre d’applications que votre entreprise utilise au quotidien.

Comment Avaya peut vous aider

Collaborer avec vos équipes à distance ou en mode hybride représente un réel challenge qui peut être simplifié grâce à une solution de communications unifiées. Et Avaya Cloud Office en regroupant les appels, les visioconférences, les messages entre autres, est la solution idéale.