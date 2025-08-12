Dans le paysage concurrentiel de l’engagement client, les entreprises ont besoin de solutions à la fois fiables et adaptables. Et c’est exactement ce que propose le partenariat entre Avaya et Verint, combinant une vaste expérience avec des innovations de pointe pour offrir une expérience client (CX) complète et des résultats mesurables.

De meilleurs résultats grâce à l’orchestration stratégique

Au centre de ce partenariat se trouve Avaya Infinity™, une plateforme CX d’entreprise complète et entièrement conçue pour l’intelligence artificielle. La plateforme Avaya Infinity™ unifie les expériences clients fragmentées ce qui permet aux entreprises de transformer leurs centres de contact en centres de connexion et de renforcer les relations stratégiques. Avaya Infinity™ intègre des technologies modernes, notamment l’IA et l’orchestration intelligente, dans les environnements d’entreprise existants, en connectant les canaux, les informations, les technologies et les flux de travail qui améliorent les relations avec les clients et les employés.

Avaya Infinity orchestre les expériences des clients et des employés de manière optimale grâce à une plateforme unifiée qui intègre des systèmes disparates et tire parti des informations générées par l’IA. Avec des informations générées par l’IA et des flux de travail low code/no code intuitifs, la plateforme transforme les parcours fragmentés en expériences connectées et continues. Cette orchestration permet aux entreprises de proposer des interactions hyper-personnalisées qui stimulent la satisfaction et la fidélité de leurs clients sur tous les points de contact.

Avec Avaya Infinity™, les entreprises peuvent se libérer des systèmes fragmentés pour adopter un écosystème unifié où les agents et les applications d’IA comme les robots pilotés par l’IA de Verint fonctionnent en harmonie avec les solutions Avaya. Cette intégration permet aux entreprises de fournir des expériences client hyper-personnalisées et transformatrices qui améliorent la satisfaction, stimulent l’engagement et favorisent la fidélité.

Expérience et assistance de bout en bout avec votre équipe d’experts de confiance

Les applications Verint sont intégrées au cœur d’Avaya depuis plus de 20 ans, renforçant ainsi la fiabilité de nos solutions. La collaboration entre Avaya et Verint est ancrée dans une stratégie commune qui s’appuie sur des décennies d’expérience pour fournir une assistance de bout en bout. Cette approche stratégique garantit aux entreprises une intégration transparente et un service complet de la part des deux organisations, simplifiant ainsi le déploiement et la gestion des solutions CX avancées.

Cette vaste expérience permet également aux entreprises d’ajouter facilement des cas d’utilisation et de développer ceux déjà en place, en tirant parti des solutions Verint pour améliorer leurs systèmes Avaya. Qu’il s’agisse d’automatiser les interactions avec les clients ou de fournir des mesures de qualité pertinentes, l’intégration des robots pilotés par l’IA de Verint dans Avaya Infinity permet de déployer facilement des solutions de bout en bout qui répondent aux besoins uniques des entreprises.

Options de déploiement flexibles

Avaya et Verint proposent des modèles de déploiement flexibles pour les environnements sur site, cloud et hybrides. Cette flexibilité permet aux entreprises d’adapter leur infrastructure technologique en fonction de leurs objectifs stratégiques et de leurs besoins opérationnels. Les entreprises qui souhaitent adopter le Cloud peuvent conserver des données précieuses pour garantir une exploitation efficace des informations dans l’ensemble de l’organisation. Que les organisations préfèrent le contrôle sur site, l’innovation du Cloud ou un compromis entre les deux grâce à une approche hybride, Avaya et Verint prennent tout en charge, offrant le bon équilibre pour accompagner votre entreprise vers le changement.

Flexibilité en matière d’innovation : applications de pointe ou solution tout-en-un

Le partenariat entre Avaya et Verint est caractérisé par la flexibilité d’innovation qu’il offre aux entreprises. Les organisations peuvent choisir entre des applications de pointe qui s’intègrent parfaitement aux systèmes existants ou opter pour une solution tout-en-un qui réunit de nombreuses fonctionnalités. Ce choix permet aux entreprises d’adopter de nouveaux outils à leur propre rythme et de personnaliser leurs stratégies CX tout en équilibrant la stabilité opérationnelle et le désir d’innover. Les organisations peuvent commencer modestement, par exemple avec un seul service, puis se développer au fil du temps ; dans de nombreux cas, les organisations sont opérationnelles en 30 jours et réalisent un retour sur investissement rapide.

Résultats commerciaux : stimuler la transformation

Bien que les modèles de déploiement flexibles de la plateforme Avaya soient précieux, la capacité à orchestrer les robots pilotés par l’IA de Verint sur tous les points de contact client est tout aussi importante. Cette orchestration permet aux entreprises de surpasser les méthodes d’engagement traditionnelles et de créer un écosystème unifié et dynamique qui optimise les expériences des clients et des employés.

Le partenariat entre Avaya et Verint permet aux entreprises d’obtenir des résultats mesurables en transformant leurs stratégies d’engagement client. En intégrant les robots pilotés par l’IA de Verint dans Avaya Infinity, les entreprises peuvent :

Accroître leur efficacité : automatiser les flux de travail et les processus, réduire les coûts opérationnels et permettre aux agents humains de se concentrer sur des tâches plus complexes.

Améliorer le taux de fidélisation des clients : offrir des expériences hyper-personnalisées qui améliorent la satisfaction des clients et favorisent la fidélité.

Améliorer la satisfaction des employés : simplifier les flux de travail et éliminer les pertes d’efficacité, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des engagements plus impactants.

Le partenariat entre Avaya et Verint offre une solution complète qui combine facilité d’intégration, déploiement flexible et orchestration stratégique. En transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients, cette collaboration établit une nouvelle norme pour les stratégies CX de demain. Découvrez comment Avaya et Verint peuvent permettre à votre organisation d’innover, de se développer et de prospérer dans le monde commercial moderne. Rendez-vous sur Avaya.com/fr pour en savoir plus.