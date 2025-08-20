Avaya e Verint: una partnership basata su esperienza e innovazione

Nel panorama fortemente competitivo del coinvolgimento dei clienti, le aziende hanno bisogno di soluzioni che assicurino affidabilità e adattabilità. La partnership tra Avaya e Verint offre proprio questo, combinando una vasta esperienza con innovazioni all’avanguardia per offrire una CX completa e risultati misurabili.

Orchestrazione strategica per risultati migliorati

Alla base di questa partnership c’è Avaya Infinity™, una piattaforma di CX aziendale completa, progettata per l’era dell’IA. Questa piattaforma è stata creata per unificare esperienze frammentate, dotando le aziende degli strumenti per trasformare i loro contact center in centri di reale connessione per rafforzare le relazioni che creano valore aziendale. Avaya Infinity™ integra la tecnologia più moderna, compresa l’IA e l’orchestrazione intelligente, negli ambienti aziendali esistenti, collegando tra loro canali, informazioni, tecnologie e flussi di lavoro che insieme migliorano le relazioni tra clienti e dipendenti.

Avaya Infinity eccelle nell’orchestrare le esperienze di clienti e dipendenti attraverso una piattaforma unificata, integrando sistemi diversi e sfruttando le informazioni basate sull’IA. Grazie alle informazioni basate sull’IA e ai flussi di lavoro intuitivi low-code/no-code, la piattaforma trasforma percorsi frammentati in esperienze ininterrotte e connesse. Questa orchestrazione consente alle aziende di offrire interazioni iper-personalizzate che promuovono la soddisfazione e la fidelizzazione in tutti i punti di contatto.

Con Avaya Infinity™ le aziende possono passare da sistemi frammentati a un ecosistema unificato in cui agenti e applicazioni IA come i bot basati sull’IA di Verint lavorano in armonia con le soluzioni Avaya. Questa integrazione consente alle aziende di offrire esperienze cliente iper-personalizzate e trasformative che migliorano la soddisfazione, aumentano il coinvolgimento e promuovono la fidelizzazione.

Esperienza e supporto end-to-end da parte di un team di esperti

Per oltre 20 anni le applicazioni Verint sono state integrate nel core Avaya, rafforzando ulteriormente le fondamenta della fiducia e dell’affidabilità. La collaborazione tra Avaya e Verint è radicata in una strategia comune che sfrutta decenni di esperienza per fornire supporto end-to-end. Questo approccio strategico assicura che le aziende traggano vantaggio da un’integrazione senza problemi e da un servizio completo di entrambe le organizzazioni, semplificando l’implementazione e la gestione di soluzioni CX avanzate.

Questa vasta esperienza consente inoltre alle aziende di aggiungere ed espandere facilmente i casi d’uso esistenti, sfruttando le soluzioni Verint per migliorare ulteriormente i propri sistemi Avaya. Che si tratti di automatizzare le interazioni con i clienti o di fornire misure sempre più accurate sulla qualità, l’integrazione di bot basati sull’IA di Verint all’interno di Avaya Infinity rende più semplice che mai implementare soluzioni end-to-end che soddisfino esigenze aziendali uniche.

Opzioni di distribuzione flessibili

Avaya e Verint offrono modelli di distribuzione flessibili, che si adattano a ambienti on-premise, cloud e ibridi. Questa flessibilità consente alle aziende di adattare la propria infrastruttura tecnologica in base agli obiettivi strategici e alle esigenze operative. Inoltre, per le aziende che desiderano passare al cloud, la capacità di conservare dati preziosi aiuta a garantire che le informazioni più di dettaglio possano essere sfruttate in modo efficace in tutta l’ organizzazione. Sia che le organizzazioni preferiscano il controllo on-premise, l’innovazione del cloud o un altro approccio ibrido, Avaya e Verint supportano ogni tipo di soluzione, fornendo il giusto equilibrio nel percorso di cambiamento ed evoluzione del business.

Flessibilità dell’innovazione: la soluzione ottimale o un sistema all-in-one

La partnership tra Avaya e Verint è ulteriormente definita dalla flessibilità delle innovazioni offerte alle aziende. Le organizzazioni possono scegliere tra le migliori applicazioni, che si integrano perfettamente nei sistemi esistenti, oppure optare per una soluzione all-in-one che consolidi varie funzionalità. Questa scelta consente alle aziende di adottare nuovi strumenti al proprio ritmo e personalizzare le proprie strategie di CX bilanciando al contempo il desiderio di innovazione e la stabilità operativa. Le organizzazioni possono partire in scala ridotta, magari in un unico reparto ed espandersi gradualmente nel corso tempo; in molti casi i progetti posso essere implementati in 30 giorni con un rapido ROI.

Risultati aziendali: guidare la trasformazione

Sebbene i modelli di distribuzione flessibili offerti dalla piattaforma Avaya siano preziosi, è altrettanto importante la capacità di orchestrare i bot basati sull’IA Verint in tutti i punti di contatto con i clienti. Questa orchestrazione consente alle aziende di superare i metodi di coinvolgimento tradizionali e creare un ecosistema unificato e dinamico in cui sia le esperienze dei clienti e sia quelle dei dipendenti vengano ottimizzate.

La partnership tra Avaya e Verint consente alle aziende di ottenere risultati misurabili trasformando le strategie di coinvolgimento dei clienti. Grazie all’integrazione di bot basati sull’IA di Verint all’interno di Avaya Infinity, le aziende possono:

Aumentare l’efficienza: automatizzando i flussi di lavoro e i processi, riducendo i costi operativi e liberando gli agenti umani per attività più complesse.

Migliorare la fidelizzazione dei clienti: offrendo esperienze altamente personalizzate che aumentino la soddisfazione dei clienti e favoriscano la fidelizzazione.

Aumentare la soddisfazione dei dipendenti: semplificando i flussi di lavoro ed eliminando le inefficienze e consentendo ai dipendenti di concentrarsi su compiti a più alto impatto e valore aggiunto.

La partnership tra Avaya e Verint offre una soluzione completa che combina facilità di integrazione, implementazione flessibile e orchestrazione strategica. Trasformando il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti, questa modalità di collaborazione sta definendo lo standard per le strategie di CX pronte per il futuro. Scopri come Avaya e Verint possono consentire alla tua organizzazione di innovare, scalare e prosperare sui mercati attuali. Visita www.avaya.com e/o www.avaya.com/it per saperne di più!