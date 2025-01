Au fil des dernières années, les marketplaces ont évolué pour devenir le canal de prédilection dans l'acquisition de licences logicielles en BtoB. Un terrain de découverte incontournable pour les professionnels de l'IT et des métiers, ces plateformes offrent un accès aisé aux applications d'entreprise au sein de leur environnement cloud favori. Fini les appels d'offres laborieux et gourmands en ressources, les marketplaces simplifient le processus d'achat de logiciels pour les entreprises.

Explorez une nouvelle approche facilitée avec ces marketplaces, mettant en avant plusieurs avantages cruciaux :

Simplification des procédures contractuelles et d'achat, grâce à une homogénéité dans la facturation pour une vaste gamme de solutions logicielles.

Uniformisation des achats et déploiement rapide des solutions, offrant une gestion efficiente du cycle d'achat.

Maximisation du pouvoir d'achat grâce à des engagements de consommation et de dépenses cloud, optimisant ainsi les ressources investies.

Des offres plus larges dans la marketplace de Microsoft Azure

Pour aider les organisations à tirer parti de ces marketplaces, nous proposons les solutions Avaya Experience Platform et Avaya Enterprise Cloud sur la marketplace de Microsoft Azure. Ces solutions ont été mises à disposition dans plus de 20 pays pour le moment et d’autres sont à venir.

Avaya Experience Platform va au-delà des attentes en intégrant des packages d'expérience client digitaux, voix et multimédia. D'un autre côté, Avaya Enterprise Cloud fusionne de manière innovante un Centre de Contact en tant que Service (CCaaS) et des Communications Unifiées en tant que Service (UCaaS). Ces solutions vous permettent d'optimiser les interactions avec vos clients en intégrant les dernières innovations d'Avaya telles que l'Intelligence Artificielle, les bandeaux agents, une variété de canaux d'interaction et des statistiques approfondies.

Exploitez la puissance d'Azure avec les solutions Avaya

Fonctionnant dans Azure, les solutions Avaya bénéficient de l’agilité, de la résilience et de la portée géographique du cloud de Microsoft. Notre partenariat avec Microsoft garantit la conformité, la souveraineté des données et la confidentialité, libérant ainsi votre énergie pour vous concentrer pleinement sur le service à la clientèle.

Avaya s'engage à assurer une interopérabilité optimale entre nos solutions cloud et les outils de productivité de Microsoft, notamment Microsoft Teams et Microsoft Dynamics 365. Ensemble, nous fournissons des solutions qui répondent à vos ambitions stratégiques et aux défis immédiats.

Démultipliez votre pouvoir d’achat

Les clients engagés avec Microsoft sur la base d’un engagement de consommation Microsoft Azure (MACC) bénéficient d’un avantage supplémentaire. En fonction de votre contrat, vos dépenses avec Avaya via la marketplace Microsoft Azure peuvent être intégrées à votre MACC, consolidant ainsi vos services Avaya et Azure sur la même facture, pour une optimisation financière optimale.

Vous ne perdrez pas votre équipe de compte en passant par la marketplace de Microsoft Azure. Avaya continue de vous mettre à disposition une équipe de compte dédiée pour vous guider dans votre transformation digitale et vous assister dans vos achats sur la marketplace Azure, vous assurant ainsi une innovation sans disruption.

Choisir Avaya sur la marketplace Azure, c'est accéder à des avantages commerciaux significatifs, déployant des fonctionnalités avancées pour des expériences client exceptionnelles. Si vous aspirez à maximiser votre pouvoir d'achat et à élever vos interactions client à un niveau supérieur, découvrez sans tarder les solutions Avaya sur la Marketplace Azure. L'innovation commence ici.