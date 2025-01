Rendez-vous du 26 au 28 mars pour parler d’expérience client

Ensemble, sublimons les expériences clients

Du 26 au 28 mars prochains, aura lieu le rendez-vous annuel de l’expérience client et du marketing lors du salon All 4 Customer Paris (anciennement Stratégie Clients). Nous serons présents sur le stand D36 et également lors d’une Masterclass le 27 mars à 15h. Les salons sont toujours un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir les acteurs d’un secteur et nous vous partageons ici 5 bonnes raisons de venir nous rencontrer sur ce salon :

- Découvrir des tendances innovantes

Vous pourrez explorer les dernières tendances et innovations dans le domaine de l’expérience client. Ainsi, vous resterez à la pointe des nouvelles technologies, des bonnes pratiques et des stratégies émergentes qui peuvent améliorer de façon significative la satisfaction de vos clients comme de vos collaborateurs. L’IA est au cœur des tendances. Vous pourrez découvrir et tester comment Avaya s’appuie sur l’IA générative, l’IA conversationnelle et l’IA temps réel dans Avaya Experience Platform pour impacter les expériences des clients comme celle des collaborateurs.



- Réseauter et échanger avec vos pairs et des leaders d’opinion

Avec plus de 15000 visiteurs, ce salon est une excellente opportunité de réseautage avec des professionnels, des experts et des fournisseurs de solutions autour de l’expérience client. Client ou futur client, c’est le moment de venir rencontrer nos équipes étendues, dont des experts internationaux de l’expérience client, et de faire connaissance.



- Se former

Le programme de conférences, de Masterclass et d’ateliers proposés sur le salon offre un accès direct à des experts renommés. Vous pourrez approfondir vos connaissances, identifier de nouvelles compétences à acquérir et bénéficier d’une formation continue essentielle pour rester compétitif dans un secteur en constante évolution. Giselle Bou Ghanem, Directrice Marketing Produit d’Avaya interviendra sur une Masterclass le 27 mars à 15h et expliquera comment l’IA générative permet de résoudre les enjeux des entreprises en matière d’expérience client et collaborateur. Au travers du retour d’expérience de Karine Bruère, Directrice des Projets et de l’Innovation de CAMPING-CAR PARK, vous découvrirez comment cette société gère, grâce à la solution Avaya Experience Platform et à l’intelligence artificielle, la très forte saisonnalité de son activité et les demandes de clients en plusieurs langues européennes depuis son centre de contact basé à Pornic.



- Echanger des idées et des bonnes pratiques

Partagez des idées novatrices et des bonnes pratiques avec d’autres professionnels du secteur dans les conférences ou dans des discussions informelles. Vous bénéficierez ainsi de perspectives variées et de nouvelles idées pour améliorer l’expérience client au sein de votre organisation. Nous organiserons des rencontres avec nos clients qui pourront vous partager leurs enjeux et comment ils ont réussi à y répondre en s’appuyant sur la richesse des fonctionnalités des solutions Avaya.

- Démonstrations pratiques d’Avaya Experience Platform

Sur le stand Avaya, vous aurez accès à des démonstrations immersives de notre plateforme d’expérience client, Avaya Experience Platform. Ces démonstrations ont été conçues pour que vous puissiez vous plonger dans l’outil et découvrir comment vous pourrez répondre à vos problématiques métiers et suivre vos KPI. Nous aborderons également des sujets au cœur de vos préoccupations lors de rendez-vous thématiques sur des sujets listés plus bas dans cet article. Ces rendez-vous auront lieu directement sur notre stand. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire au préalable. Pour faciliter l’organisation de votre visite, vous pourrez télécharger les invitations pour les enregistrer dans votre agenda.



Nos experts pourront répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant :



- La Digital Workspace, les widgets et l’intégration CRM

- Les réseaux sociaux

- Les IA conversationnelles, génératives et temps réel

- La voix du client, les tendances et la qualité

- L’omnicanalité vs la multicanalité / le routage intelligent

- La sécurité, la confidentialité, l’authentification forte et l’usurpation d’identité



Pour accéder au programme complet que nous vous proposerons sur l’événement, cliquez ici.