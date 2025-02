Salesforce integrieren – Das CRM im Contact Center nutzen

Kennen Sie diesen gute Gefühl, wenn Sie Fragen mit fundiertem Wissen beantworten können? Für Contact Center Agent:innen geht es im Minutentakt um Wohlfühlen oder Stress, Informationen geben oder suchen.

Deshalb sollten alle verfügbaren Daten jederzeit verfügbar sein. Eine nahtlose Integration von CRM-Systemen ermöglicht genau das. Schon beim Aufrufen des Vorgangs, werden die dazugehörigen Informationen abgerufen, wenn der Kontakt bereits im System ist. Und das unabhängig vom Medienkanal.

Auch bei neuen Kontakten hilft die CRM-Integration. Mitarbeitende können in diesem Fall Informationen sofort in das CRM eingeben. Das hilft bei der weiteren Bearbeitung, die durchaus in mehrten Kontakten erfolgen kann und sorgt wiederum für das oben erwähnte gute Gefühl, da die relevanten Informationen auf einen Klick verfügbar sind.

Wie Sie Ihre Mitarbeitenden durch die Integration von CRM-Systemen das notwendige Wissen auf den Desktop geben, zeigen wir Ihnen in unserem Webcast „Shortcut zum Kunden – CRM Integration im Contact Center“.