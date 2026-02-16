Avaya Infinity: Machen Sie Ihr Contact Center zum Connection Center

Unsere Mission ist es, Sie dabei zu unterstützen, aus einzelnen Interaktionen nachhaltige, bedeutsame Kundenreisen zu gestalten.



Die Avaya Infinity™ Plattform schafft engere Kundenbeziehungen, indem sie Künstliche Intelligenz nutzt, um Ihre Kanäle, Daten und Anwendungen zu vereinen.

Durch intelligente Orchestrierung ermöglichen Sie personalisierte Erlebnisse, stärken Kundenbeziehungen und steigern gleichzeitig den geschäftlichen Mehrwert.